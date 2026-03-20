India anunță o măsură specială pentru cetățenii săi care se întorc din zonele afectate de conflict din Orientul Mijlociu. Autoritățile permit, pentru o perioadă limitată, aducerea în țară a câinilor și pisicilor chiar și în lipsa tuturor documentelor necesare.

Decizia vine în contextul în care tot mai mulți indieni părăsesc regiunea afectată de război, iar mulți dintre ei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la soarta animalelor de companie.

Pentru a răspunde acestor probleme, Consiliul Central pentru Taxe Indirecte și Vamă (CBIC) a introdus o derogare unică. Aceasta le permite cetățenilor indieni blocați în țările din Orientul Mijlociu să își aducă animalele de companie în India, chiar dacă nu dețin toate documentele cerute în mod normal, notează news18.

Măsura a fost luată după ce Departamentul pentru Creșterea Animalelor și Produse Lactate (DAHD) a transmis că, în situații excepționale, formalitățile înainte de export nu pot fi îndeplinite complet.

Ce condiții trebuie totuși respectate

Chiar și în aceste condiții speciale, proprietarii trebuie să declare că animalul de companie a locuit împreună cu ei cel puțin o lună. De asemenea, trebuie prezentate toate documentele disponibile, cum ar fi pașaportul animalului, carnetul de sănătate sau certificatul de vaccinare.

În cazul în care vaccinările nu sunt la zi sau documentele sunt incomplete, autoritățile pot permite intrarea animalului după un control clinic. În plus, vaccinarea antirabică va fi efectuată la punctul de intrare în țară, dacă este necesar.

Decizia finală privind intrarea animalului în India aparține serviciilor de Carantină Animală și Certificare (AQCS).

Reguli mai flexibile și pentru zboruri

În același context, autoritățile din domeniul aviației au introdus măsuri temporare pentru a sprijini transportul aerian.

Direcția Generală a Aviației Civile (DGCA) a acordat derogări privind timpul de lucru al echipajelor pentru zborurile lung-curier operate de Air India.

Schimbarea vine după ce compania aeriană a fost nevoită să aleagă rute mai lungi, din cauza restricțiilor de spațiu aerian din Iran și Irak. În prezent, unele zboruri către Europa și America de Nord ocolesc aceste zone și trec prin Egipt, ceea ce duce la creșterea duratei de zbor.

Potrivit surselor citate de presa internațională, aceste măsuri rămân în vigoare până la data de 30 aprilie.