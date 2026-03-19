Un zbor special pentru animale a adus miercuri la Atena zeci de câini și pisici, împreună cu stăpânii lor, evacuați din Orientul Mijlociu din cauza războiului în desfășurare, notează AP.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Emoții și bucurie la aeroportul din Atena

La aeroportul din Atena s-au trăit momente emoționante, când micii câini au sărit de bucurie după ce au fost scoși din cuștile speciale de transport. Zborul Aegean, organizat de guvern, a plecat din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, și a transportat 45 de animale de companie și 101 persoane.

„Animalele noastre nu sunt bagaje, ele fac parte din familie”, a declarat Nikos Chrysakis, Secretar Special pentru Protecția Animalelor de Companie din cadrul Ministerului de Interne al Greciei. El a precizat că ministerele de Interne și de Externe au lucrat împreună timp de mai multe zile „pentru a obține acest rezultat: ca animalele și oamenii să ajungă acasă în siguranță.”

Provocările evacuării animalelor în timpul războiului

Atacul israelian și american asupra Iranului a provocat haos în traficul aerian din Orientul Mijlociu. Țările au fost nevoite să închidă spațiul aerian și să anuleze mii de zboruri în hub-uri majore precum Dubai și Qatar, pe măsură ce rachetele treceau pe deasupra. Sute de mii de călători s-au trezit blocați.

Pentru Danai Koukoulomati, găsirea unui zbor care să accepte și pisica sa, Muay Thai, a fost esențială.



„Pisica mea este parte din familie. Nu aș fi plecat fără ea,” a spus ea. Totuși, niciun zbor nu accepta animale în cabină sau în cala de bagaje. „Este foarte, foarte dificil să părăsești țara cu animalele tale.”

În privința războiului, Muay Thai s-a dovedit mult mai calm decât stăpâna sa. Când auzise explozii, „se ascundea în baie și atât. Era o pisică liniștită,” a povestit Koukoulomati. „Eu nu am fost la fel de calmă ca pisica mea. Cred că am nevoie să învăț ceva de la ea.”

Alexandra Papayanis, care locuiește în Dubai de cinci ani, a venit cu câinele său Sirtaki – numit după celebrul dans grec – și cu un al doilea câine pe care l-a adus pentru un prieten. Ea a declarat că și ea a întâmpinat dificultăți în găsirea unui zbor de evacuare care să accepte animale.

„Este foarte important. Animalele noastre fac parte din familie,” a spus ea. „Și în aceste circumstanțe dificile, provocarea este cum să aducem câinii și pisicile înapoi acasă.” Revenirea în Grecia cu Sirtaki „a fost absolut fantastică,” a adăugat ea.

Pentru Maria Theochari, părăsirea Dubaiului fără câinele său Matisse era de neconceput. „Ca și copiii mei, am și pe Matisse. Este important pentru mine. Nu îmi separ animalele de copii, pentru mine sunt la fel,” a declarat ea.