Atașamentul toxic față de animalele de companie pot duce la izolare socială

Atașamentul toxic față de animalele de companie poate duce la izolare socială. Beneficii emoționale și riscuri ascunse

Raluca Alexe 19 martie
Câine în brațele unei femei sursa foto: Freepik

Oricât de mult le iubim, animalele de companie pot cultiva un atașament toxic ce poate duce la izolare socială, potrivit specialiștilor. Chiar dacă pentru mulți ele reprezintă o sursă de confort și echilibru emoțional, lucrurile pot înclina și spre zona negativă a lucrurilor.

Potrivit unui material publicat de Deseret News, relația cu animalele de companie duc la apariția riscului de a ne îndepărta de interacțiunea umană. În ciuda beneficiilor emoționale, cum ar fi reducerea stresului, combaterea singurătății sau contribuirea la o sănătate fizică mai bună, ele ne pot face să nu mai interacționăm cu alți oameni în mod eficient.

Totuși, atașamentul foarte puternic față de animale poate avea și efecte negative. Cercetările recente au demonstrat faptul că o parte dintre proprietarii de animale de companie preferă să evite activitățile sociale pentru a nu-și lăsa animalele singure acasă. Aproximativ 41% dintre oameni au refuzat invitații sociale din acest motiv, iar alții resimt vinovăție atunci când sunt departe de animalele lor. În unele cazuri extreme, acest comportament poate duce la izolare socială, mai ales în rândul persoanelor în vârstă.

În acest context, specialiștii atrag atenția că relația cu animalele trebuie să fie una echilibrată. Deși ele oferă un sprijin emoțional important, interacțiunea cu alți oameni rămâne esențială pentru sănătatea mentală.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

