În cel mai recent episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, Ioana Cosma a avut-o ca invitată pe Carla Buleanu, psihoterapeut, care a vorbit despre motivele profunde pentru care un animal de companie ne poate transforma viața în bine. Discuția a pornit chiar de la experiențele personale, pentru că, de multe ori, cele mai bune lecții vin direct din viața alături de un prieten blănos.

Un animal îți deschide lumea – și ușa către oameni

Carla a punctat un aspect pe care mulți îl descoperă abia după ce adoptă un câine: animalele ne ajută să ne conectăm mai ușor cu cei din jur. Plimbările zilnice, interacțiunile cu alți iubitori de animale și chiar grupurile dedicate anumitor rase creează o comunitate în care sprijinul și prietenia vin natural. Așa s-a întâmplat și în cazul ei, când cățelușa Happy a devenit „punctul de pornire” al unor legături sincere cu vecini și cu o comunitate întreagă de iubitori de Golden Retriever.

Pe lângă partea socială, psihoterapeutul subliniază și beneficiile emoționale incontestabile. Animalele oferă iubire necondiționată și un sentiment constant de apartenență. În spatele acestei conexiuni se află și un mecanism hormonal: schimbul de oxitocină, hormonul fericirii și al atașamentului, care se activează de fiecare dată când interacționăm cu animalele noastre.

Un subiect sensibil al discuției a fost și pierderea unui animal de companie. Carla explică faptul că, atunci când un câine sau o pisică dispare din viața noastră, se produce un „vid hormonal”, pentru că schimbul acela de oxitocină, prezent zilnic ani la rând, se oprește brusc. Este motivul pentru care procesul de adaptare după pierdere poate fi atât de dificil și de îndelungat.

Chiar și așa, concluzia specialistei este clară: viața alături de un animal merită pe deplin. Pentru iubirea lor, pentru stabilitatea emoțională pe care ne-o oferă și pentru comunitățile minunate în care ne introduc, animalele de companie ne fac existența mai bogată, mai caldă și mai fericită.