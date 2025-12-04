VIDEO

EXCLUSIV | Empatia se învață: Cum corectăm comportamentele dure ale copiilor față de animale / Sfaturile psihoterapeutului Carla Buleanu (VIDEO)

Ioana Cosma Claudiu Surmei 4 decembrie 0 comentarii
Carla Buleanu, psihoterapeut, alături de Ioana Cosma, la podcastul EduPet Sursa foto: Pets&Cats

Atunci când un copil trage pisica de coadă sau lovește un animal, primul pas al părintelui este să înțeleagă contextul. Psihoterapeutul Carla Buleanu explică în podcastul EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma, că vârsta copilului joacă un rol important: cei foarte mici explorează lumea și nu conștientizează consecințele gesturilor lor. Totuși, există o limită între explorare și agresivitate.

De unde vin comportamentele agresive

Comportamentele dure, mai ales cele repetate, nu apar din senin. De multe ori sunt învățate — fie prin imitație, fie prin expunerea la imagini sau conținut violent pe telefon sau tabletă. De aceea, părinții trebuie să fie foarte atenți atât la modul în care copilul interacționează cu animalele, cât și la mediul la care este expus zilnic.

Intervenția timpurie este esențială. Carla Buleanu recomandă ca momentul agresiunii să fie urmat de o discuție calmă, în care copilul să fie ghidat către empatie: i se explică faptul că animalul simte durere, frică și are nevoie de protecție. Expunerea ghidată la interacțiuni blânde, pozitive cu animalele este un pas important în formarea comportamentelor corecte.

Chiar și așa, psihoterapeutul subliniază că nu putem anticipa din copilărie dacă un adult va deveni abuzator de animale. Ceea ce putem face este să monitorizăm constant comportamentul copilului și să reacționăm prompt atunci când apar semnale îngrijorătoare.

În final, rolul părintelui este să transforme fiecare incident într-o lecție despre respect, responsabilitate și grijă. Empatia nu apare peste noapte, dar se construiește zi de zi, alături de oameni — și animale — care oferă un model sănătos de relaționare.

  • Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Pets&Cats

, ,

By Ioana Cosma

