În podcastul EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma, psihoterapeutul Carla Buleanu abordează un subiect sensibil, dar extrem de important: legătura directă dintre cruzimea față de animale și riscul ca, în timp, un individ să manifeste comportamente violente și împotriva oamenilor. Este o discuție care deschide ochii multor iubitori de animale, dar și părinților sau celor care lucrează cu tineri.

Abuzul asupra animalelor – un posibil prim pas spre violență extremă

Carla Buleanu explică faptul că studiile americane și investigațiile FBI au confirmat, de-a lungul anilor, o corelație clară între abuzul animalelor și comportamentele criminale. Mulți dintre criminalii în serie cunoscuți au manifestat, încă din copilărie, acte de cruzime asupra animalelor. De la aceste gesturi se poate ajunge, treptat, la alte victime vulnerabile: copii, femei, persoane în vârstă.

Invitata vorbește și despre un caz documentat într-un celebru documentar de pe Netflix, în care un tânăr care chinuia pisici a evoluat rapid spre agresiuni împotriva unei femei – un exemplu tulburător despre cât de previzibil poate deveni acest tipar comportamental.

De ce apare cruzimea? Genetică și mediu – un amestec periculos

Potrivit psihoterapeutului, nu există o singură cauză clară pentru comportamentele de tip abuziv. Specialiștii americani au ajuns la concluzia că este vorba despre o combinație între predispoziții genetice și mediul în care copilul se dezvoltă. Chiar și copii crescuți în condiții aparent similare pot evolua diferit dacă există acea „bucățică genetică” vulnerabilă care, în anumite contexte, poate fi activată.

Carla Buleanu subliniază însă că majoritatea copiilor nu prezintă intenția reală de a face rău animalelor, iar comportamentele impulsive ale celor foarte mici nu se încadrează în categoria abuzului premeditat. Totuși, acolo unde există semne clare de cruzime, ele nu trebuie ignorate.

Ar trebui România să aibă o bază de date a abuzatorilor de animale?

În discuție apare și întrebarea dacă România ar avea nevoie de o bază de date oficială cu persoane condamnate pentru abuz asupra animalelor, așa cum există în SUA. Psihoterapeutul consideră că un astfel de registru ar fi nu doar util, ci necesar – atât pentru protejarea animalelor, cât și pentru prevenirea unor viitoare comportamente violente asupra oamenilor.

Fără o astfel de evidență, persoanele care au abuzat animale pot, fără probleme, să adopte altele, ceea ce crește riscul unor noi acte de cruzime. În lipsa unor studii și a unei legislații adaptate, fenomenul rămâne greu de controlat.