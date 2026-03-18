De mai bine de două săptămâni, israelienii fug în adăposturi ori de câte ori sirenele anunță atacuri cu rachete iraniene. Serviciul veterinar din centrul comercial Tel Aviv transmite un mesaj clar: animalele nu trebuie lăsate în urmă.

„Alarme? Rachete? Nu uitați de prietenii voștri cu patru picioare!”, scrie ghidul online al serviciului despre îngrijirea animalelor în timpul conflictului. „În situații de urgență, câinii și pisicile simt frică și confuzie”, adaugă acesta.

Jurnaliștii AFP au surprins câini ținuți în lesă și pisici în transportoare, așteptând în adăposturile subterane din întreaga metropolă, notează France24.

„De îndată ce sună alarma, ea înțelege și vine direct cu mine în adăpost”, a povestit pentru AFP Leron, locuitor al Tel Avivului, mângâind cățelușa ei Wendy, în vârstă de 10 ani. „În adăpost, oamenii o liniștesc și o mângâie. Asta are nevoie. Totuși, tremură chiar și după ce sirenele se opresc.”

Adăposturi și mângâieri

Israel, ca și alte țări din regiune, se află sub atacuri constante cu rachete și drone iraniene, după ce Israelul și Statele Unite au lansat un atac major asupra republicii islamice pe 28 februarie.

Conflictul a cuprins întreaga zonă a Orientului Mijlociu, provocând sute de victime și milioane de persoane strămutate. Cel mai mare număr de decese confirmate se înregistrează în Liban, vecinul nordic al Israelului.

În Tel Aviv, obișnuit cu amenințarea rachetelor din războaiele recente, spațiile publice, inclusiv stațiile de metrou subterane, au fost transformate în adăposturi.

Într-una dintre stații, un cuplu ținea în brațe un câine mic. Proprietarul a explicat că, de fiecare dată când sună alarma, patrupedul este primul care se îndreaptă spre ușă.

La intrarea într-o școală, unde o sală subterană a fost transformată în adăpost, un câine își trăgea stăpânul după el în timp ce alergau în interior.

Un terrier maro, cu urechile ridicate și atent la tot ce se întâmplă, stătea pe poala proprietarului. Un ciobănesc belgian, ținut lejer în lesă violet, se plimba liniștit printr-un alt adăpost, mirosind împrejurimile și căutând atenție.

Într-o parcare subterană de lângă plajă, un bărbat ținea câinele aproape de el, explicând că patrupedul face atacuri de panică din cauza sirenelor.

Animalele au prioritate

Conform datelor guvernamentale, în 2020 existau aproximativ 500.000 de câini de companie în Israel. Autoritățile din Tel Aviv subliniază că „animalele nu pot fi împiedicate să intre în zonele protejate”.

Câinii trebuie ținuți în lesă, iar alte animale, cum ar fi pisicile, rozătoarele sau păsările, trebuie să rămână în transportoare sau cuști.

Localnicii respectă regulile și își duc animalele cu ei în adăposturi, oferindu-le siguranță în timpul alarmelor constante.