O inițiativă comunitară lansată recent în Emiratele Arabe Unite a reușit să mobilizeze rapid mii de voluntari pentru salvarea și relocarea animalelor abandonate. În doar câteva zile, proiectul „No Pet Left Behind UAE” a devenit o rețea impresionantă care conectează salvatori, familii de plasament și adoptatori, oferind o șansă la viață pentru animalele rămase fără stăpân.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Povestea lui Yuki, câinele salvat de pe autostradă

Povestea lui Yuki arată cât de importantă este această comunitate. Aproape trei ore, o mașină cu voluntari a mers încet pe autostrada Al Ain, urmărind o cățea care alerga speriată pe marginea drumului. Era epuizată, slăbită și complet dezorientată. De fiecare dată când șoferul încerca să se apropie, animalul continua să fugă.

Când voluntarii au reușit în sfârșit să o prindă, Yuki era deshidratată și speriată, iar lipsa unui microcip a făcut imposibilă identificarea proprietarului. În doar câteva zile însă, situația ei s-a schimbat complet: a primit îngrijiri medicale, hrană și, în cele din urmă, o nouă familie.

Salvarea ei a fost posibilă datorită rețelei No Pet Left Behind UAE, care coordonează intervenții rapide prin intermediul grupurilor de mesagerie și al voluntarilor din toată țara.

O rețea socială pentru salvarea animalelor

Inițiativa a fost creată de Nikita Mehta Kanani și prietena ei, Shika Bodani, după câteva mesaje vocale schimbate pe WhatsApp. Ideea a evoluat rapid într-o platformă informală de coordonare a salvărilor.

„Este un concept foarte simplu: conectăm comunitatea iubitorilor de animale atunci când apare o urgență. Gândiți-vă la asta ca la o rețea socială pentru a ajuta animalele”, a declarat Kanani pentru Khaleej Times.

Spre deosebire de organizațiile caritabile clasice, platforma nu funcționează ca un ONG înregistrat și nu acceptă donații. Rolul ei este mai degrabă logistic: conectează rapid oamenii care pot ajuta fie prin adopție, plasament temporar sau transportul animalelor.

Creștere rapidă în doar câteva zile

Deși proiectul este foarte recent, amploarea sa a crescut spectaculos. Comunitatea numără deja peste 5.000 de membri în grupurile de WhatsApp și își extinde prezența pe Telegram și Instagram. În paralel, echipa menține o bază de date cu peste 500 de voluntari verificați, clasificați după tipul locuinței, eventuale alergii sau preferințe de rasă.

„Ne puteți scrie pe Instagram, Telegram sau WhatsApp. Spuneți-ne de ce aveți nevoie și vă ghidăm către grupul potrivit”, spune Kanani.

Voluntarii gestionează zilnic sute de mesaje de la persoane care vor să adopte, să ofere plasament temporar sau să ajute la relocarea animalelor.

O criză mai mare decât pare

Potrivit inițiativei, în fiecare zi sunt semnalate aproximativ cinci cazuri de câini care au nevoie de ajutor, însă situația pisicilor este mult mai gravă: aproape 100 de pisici abandonate sunt raportate zilnic.

Cu toate acestea, adopțiile se realizează adesea foarte rapid. De exemplu, un Husky și un Golden Retriever găsiți într-o vilă după ce proprietarii lor au plecat din țară au fost adoptați în mai puțin de o zi, după ce au fost duși într-un centru de îngrijire.

De ce sunt animalele abandonate

Kanani susține că abandonul nu este întotdeauna o alegere intenționată. Mulți proprietari se confruntă cu dificultăți logistice sau financiare atunci când trebuie să se mute în altă țară.

„Majoritatea oamenilor chiar vor să își ia animalele cu ei, dar relocarea poate fi extrem de complicată”, explică ea.

Transportul animalelor cu avioane private poate costa între 8.000 și 10.000 de dolari, iar companiile aeriene comerciale au adesea restricții stricte de greutate sau suspendă transportul animalelor în anumite perioade ale anului.

Totuși, fondatoarea subliniază că inițiativa nu încurajează abandonul. „Faptul că există acest grup nu înseamnă că oamenii își pot lăsa animalele fără responsabilitate. Animalele de companie sunt în continuare responsabilitatea proprietarului”.

Cum trebuie pregătită relocarea unui animal

În cazul persoanelor care trebuie să părăsească țara rapid, pregătirea din timp este esențială. Proprietarii sunt sfătuiți să desemneze un tutore temporar și să se asigure că documentele necesare sunt pregătite.

În multe țări există perioade de așteptare după vaccinarea antirabică. De exemplu, pentru Regatul Unit este necesară o perioadă de aproximativ 21 de zile după vaccinare.

În cazul relocării animalelor din Emiratele Arabe Unite către India, proprietarii trebuie să obțină un Certificat Fără Obiecții (NOC) de la Serviciile de Carantină și Certificare a Animalelor cu cel puțin 15 zile înainte de călătorie.

Animalele trebuie să aibă microcip, vaccin antirabic valid și certificat veterinar emis cu cel mult 10 zile înainte de plecare.

„Animalul tău de companie nu este un accesoriu”

Mesajul central al inițiativei este responsabilitatea față de animalele de companie. „Animalul tău nu este un accesoriu sau un bagaj în plus. Este parte din familia ta. Animalele simt mult mai profund decât oamenii, doar că nu au vocea cu care să o spună”, potrivit lui Kanani.