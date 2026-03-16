Doi pudeli răniți în urma exploziei unei rachete iraniene în Eilat, Israel, au avut nevoie de intervenții chirurgicale, însă stăpânii lor trebuie să suporte singuri costurile. În Israel, legea tratează animalele de companie ca pe bunuri și nu oferă despăgubiri pentru tratamente veterinare în timpul războiului.

Răni grave după atac

Câinii, Tzili și Gili, au fost loviți de schije și duși de urgență la o clinică veterinară din Eilat. Tzili a fost operată la picior și a ajuns deja acasă. Gili este încă internat, cu răni mai grave – pelvis fracturat și un picior rupt – și va fi operat după stabilizare.

Medicii veterinari Natalie Neuenschwander și Guy Haimovitz au intervenit imediat. „Am fost chemați la o clinică aflată foarte aproape de locul impactului. Tzili era conștientă și a fost operată rapid”, a spus Neuenschwander. Despre Gili, aceasta a precizat că primește tratament cu fluide, antibiotice și calmante până când va putea suporta operația.

În timpul intervențiilor, sirenele au sunat din nou, iar animalele au fost mutate în adăpost, notează ynetnews.

Costuri suportate integral de proprietari

Câinii aparțin lui Daniel și surorii sale, Inbal Habari. O rudă care îi plimba în momentul atacului a fost și ea rănită și are ambele picioare în ghips.

Familia se confruntă acum cu facturi medicale mari. „Costurile sunt foarte ridicate și nu știm dacă le vom putea acoperi”, a spus Habari. Mulți proprietari aflați în situații similare se bazează pe donații sau campanii de strângere de fonduri.

Legea nu protejează animalele în război

Medicii veterinari atrag atenția că statul nu oferă niciun sprijin pentru animalele rănite în conflicte. „Am avut numeroase cazuri, iar ajutorul a venit doar din donații și din partea medicilor”, a explicat dr. Hilik Marom.

Deși animalele sunt considerate bunuri din punct de vedere legal, ele nu sunt incluse în schema de despăgubiri. Autoritățile fiscale au confirmat că fondurile acoperă doar daunele materiale, precum clădiri sau vehicule.

Parlamentara Yasmin Sacks Friedman cere schimbarea legii: „Animalele trebuie recunoscute ca ființe vii. Iar dacă sunt considerate bunuri, statul nu poate evita responsabilitatea când sunt rănite în atacuri.”

Aceasta a solicitat guvernului să găsească o soluție pentru a compensa tratamentele veterinare ale animalelor afectate de război.