Tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat lanțurile de aprovizionare globale. Impactul asupra industriei pentru animale nu este încă clar, dar creșterea costurilor de transport și întârzierile la import pot crea probleme pentru companii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În februarie, conflictul dintre Statele Unite și Iran s-a intensificat, extinzându-se rapid în Orientul Mijlociu, cu efecte economice resimțite la nivel global. Perturbarea rutelor comerciale și creșterea prețului petrolului afectează transportul și aprovizionarea internațională.

Impact asupra industriei pentru animale

Costurile mai mari de transport și întârzierile la importul de ingrediente, ambalaje și produse finite pot afecta companiile din sector. Deocamdată, nu există dovezi că prețurile acțiunilor companiilor listate în domeniu au fost afectate direct. Totuși, oferta publică inițială (IPO) a Greencross din Australia a fost amânată din cauza volatilității pieței, notează GlobalPETS.

Creșteri ale prețului petrolului

Prețul petrolului și al Brentului a crescut cu aproximativ 50% într-o lună, ajungând la 95$–100$ pe baril. Strâmtoarea Hormuz, rută strategică pentru 25% din comerțul maritim cu petrol, rămâne un punct vulnerabil. Creșterea prețurilor la energie afectează Asia și Europa, chiar și în cazul țărilor mai puțin dependente de această rută.

Perturbări logistice

Porturile și aeroporturile din Emiratele Arabe Unite și Iran au fost afectate. Timpii de așteptare pentru containere au crescut până la 10 zile. Companii precum Maersk și Hapag-Lloyd au aplicat taxe suplimentare pentru transportul prin rute riscante, majorând costul transportului cu 15-20% pentru un container standard.

Inflație și prețurile produselor pentru animale

Creșterea costurilor de transport și energie poate duce la scumpirea hranei și accesoriilor pentru animale. Lipsa anumitor produse poate amplifica aceste creșteri. Prețurile au început deja să urce în UE, Marea Britanie, Canada și Brazilia. Banca Centrală Europeană avertizează că inflația pe termen scurt va crește, iar conflictul ar putea încetini creșterea economică.

Durata incertă a conflictului poate afecta investițiile și încrederea consumatorilor, ceea ce influențează perspectivele economice generale.