Medeea Iliopolos, medic veterinar în Onești, a vorbit cu Pets&Cats, în exclusivitate, despre alergiile care apar la animale primăvara, cum pot să își îngrijească stăpânii prietenii blănoși și ce animale sunt mai predispuse la alergii.

Alergiile de primăvară la câini și pisici

Pets&Cats: Ce alergii pot avea animalele în timpul primăverii?

Medeea Iliopolos: Principalele alergii la câini și pisici în timpul primăverii sunt:

Alergia la polen (provenit de la florile și copacii care înfloresc primăvara);

Alergia la saliva de purici (puricii devin foarte activi în sezonul cald și încep să se hrănească);

Alergia la mucegai

Pets&Cats: La ce sunt mai expuși câinii în timpul primăverii? Dar pisicile?

Medeea Iliopolos: Cel mai des, câinii și pisicile sunt expuși la concentrația mare de polen din atmosferă, motiv pentru care crește rata episoadelor de dermatite și otite. Totodată, crește și riscul ingerării unor plante ornamentale de primăvară care sunt toxice pentru animalele de companie (lalele, narcise, zambile, crini).

Pets&Cats: Cum pot fi tratate alergiile? Ce medicamente sunt recomandate?

Medeea Iliopolos: Cel mai important este ca proprietarii, în momentul în care suspectează un episod alergic, să se adreseze cabinetului veterinar cât mai repede posibil, uneori chiar de urgență. Dacă animăluțul intră în contact direct cu un factor alergenic puternic, acesta poate suferi un șoc anafilactic care, dacă nu este tratat la timp, poate deveni fatal. În cazul dermatitelor sau otitelor, se stabilește un protocol personalizat pentru fiecare pacient în parte (dietă alimentară, băi terapeutice cu șampoane speciale hipoalergenice, antihistaminice etc.).

Pets&Cats: Care sunt semnele că un animal de companie suferă de alergii de primăvară?

Medeea Iliopolos: Principalele semne că un animal de companie suferă de alergii sunt: prurit intens, linsul/rosul lăbuțelor, dermatită generalizată, episoade repetate de otită, iritații cutanate generalizate, strănut, secreții nazale și oculare.

Pets&Cats: Ce factori declanșează cel mai des alergiile primăvara?

Medeea Iliopolos: Insectele declanșează multiple tipuri de alergii pe timpul primăverii. De regulă, infestația cu purici și căpușe poate determina reacții importante la nivel cutanat. Totodată, acestea pot transmite boli periculoase care pun viața în pericol (babesioză, boala Lyme, ehrlichioză etc.).

Pets&Cats: Există rase de câini sau pisici mai predispuse la alergii sezoniere?

Medeea Iliopolos: Bulldog francez, englez, labrador, golden retriever.

Pets&Cats: Când ar trebui proprietarii să meargă la medicul veterinar?

Medeea Iliopolos: Când animăluțul de companie începe să se scarpine necontrolat, să își lingă lăbuțele insistent, să scuture din cap sau începe să îi cadă părul în cantități mari, acesta trebuie consultat de un medic veterinar.

Pets&Cats: Ce greșeli fac cel mai des proprietarii când încearcă să trateze alergiile acasă?

Cele mai dese greșeli sunt administrarea de medicamente pentru oameni (unele sunt toxice pentru animalele de companie), utilizarea excesivă a șampoanelor sau a produselor nepotrivite, fără a rezolva cauza principală (dacă un cățel sau o pisică nu este deparazitată, spălarea excesivă nu ajută — mai întâi se tratează infestația parazitară, apoi se aplică tratamentul specific).

O altă greșeală frecventă este schimbarea repetată a hranei fără o dietă controlată (de multe ori, proprietarii caută soluții pe internet sau pe paginile de socializare, fără a respecta indicațiile medicului veterinar).