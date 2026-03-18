Decizia alegerii unui animal de companie nu este una ușoară. Implică foarte multe aspecte și trebuie cântărită bine înainte de a face pasul cel mare. Întrucât este o responsabilitate care vine la pachet cu multe schimbări în viața de zi cu zi. Iată, potrivit instructorului Mihai Nae, de ce anume ar trebui să ținem cont înainte de a decide ce fel de animal de companie ni se potrivește.

Cum să alegi animalul de companie potrivit

Stilul de viață

Animalele de companie necesită timp și atenție zilnică. Este necesară o parte din zi pentru hrănirea, igiena, exercițiile fizice și interacțiunea cu animalul. În plus, durata de viață a unui animal de companie poate varia de la câțiva ani (în cazul unor animale mici, cum ar fi hamsterii) până la 15-20 de ani sau mai mult (în cazul câinilor sau pisicilor). Așadar, cei care călătoresc frecvent sau au un program încărcat, ar putea avea dificultăți să își dedice timpul unui animal de companie. Unele necesită mai multă atenție și exerciții fizice decât altele; de exemplu, câinii au nevoie de plimbări zilnice, în timp ce pisicile sunt mai independente.

Dacă programul e flexibil, un animal care necesită mai multă atenție și companie, precum un câine sau o pisică este potrivit. Dacă programul de lucru este unul prelungit, un animal mai independent, cum ar fi o pisică, sau unul care necesită îngrijire minimă, cum ar fi un pește sau o reptilă, ar putea fi mai potrivit.

Disponibilitatea financiară

Pe lângă costul inițial al adoptării sau achiziției, trebuie luate în considerare și cheltuielile continue pentru hrană, accesorii, îngrijire veterinară, asigurare, și alte nevoi speciale. Unele rase sau specii pot avea nevoi medicale specifice, ceea ce poate duce la costuri suplimentare.

Personalitatea si condiția fizică

Totodată, personalitatea proprietarului precum și starea de sănătate influențează nu doar tipul de animal potrivit, ci și rasa sau specia specifică, precum și cerințele privind îngrijirea acestuia. Astfel, o persoană activă, care iubește plimbările lungi, alergările sau activitățile în aer liber, se va potrivi de minune cu un câine activ, cum ar fi un Border Collie sau un Labrador Retriever. Aceste rase necesită mult exercițiu și sunt parteneri excelenți pentru activități fizice.

Cei cu un stil de viață mai liniștit ar putea alege o pisică, deoarece sunt în general mai independente și nu necesită același nivel de activitate fizică ca un câine. De asemenea, câinii de talie mică și cu energie mai redusă, cum ar fi un Bichon Frisé sau un Shih-tzu, ar putea fi potriviți.

Starea de sănătate

Pentru persoanele cu alergii, există anumite rase de câini și pisici care sunt considerate hipoalergenice, cum ar fi câinii din rasa Poodle sau pisicile din rasa Sphynx, care au un strat de blană care tinde să producă mai puțini alergeni. Totuși, nici o rasă nu este complet lipsită de alergeni.

Cei care suferă de afecțiuni cardiace ar trebui să evalueze cât efort fizic pot depune. De exemplu, rasele de câini care necesită plimbări lungi și exerciții fizice intense, cum ar fi Husky-ul sau Dalmațianul, ar putea fi prea solicitante. În schimb, un câine de talie mică, cu energie mai redusă, cum ar fi un Bulldog francez, ar putea fi o alegere mai potrivită. De asemenea, anumite animale, cum ar fi pisicile, pot declanșa sau agrava problemele respiratorii din cauza alergenilor pe care îi produc. Iar persoanele cu un sistem imunitar compromis trebuie să fie atente la animalele care pot transporta bacterii sau paraziți, care ar putea reprezenta un risc de sănătate. De exemplu, reptilele pot fi purtătoare de Salmonella.