Criza locuințelor și impactul ascuns asupra iubitorilor de câini din SUA

Deținerea unui câine depinde, în mare măsură, de posibilitatea de a avea propria locuință.

Legătura dintre prețurile locuințelor și tendințele populației canine din SUA este foarte puternică. Accesibilitatea locuințelor depinde de salarii, prețuri, rate ale dobânzilor, asigurări, disponibilitatea locuințelor, costuri de construcție și investițiile în proprietăți pentru închiriere.

Ratele mari ale dobânzilor ipotecare fac ca achiziția unei case să fie mai dificilă. Ele generează și un efect de blocare a ipotecilor pentru cei care au credite ieftine înainte de pandemie. Washington Post nota în ianuarie 2026: „Oamenii ezită să își vândă casele dacă asta înseamnă să renunțe la un credit ieftin pentru unul mult mai scump.” Acest fenomen reduce oferta de locuințe și crește prețurile.

Proprietarii de case și câinii

Relația dintre a avea o casă și a avea un câine este clară. Datele MRI-Simmons din toamna 2025 arată:

45% dintre proprietarii de case unifamiliale au câini

33% dintre chiriașii din case unifamiliale au câini

24% dintre proprietarii de apartamente multifamiliale au câini

17% dintre chiriașii din apartamente multifamiliale au câini

Cei care locuiesc în case mobile au o rată de deținere a câinilor de 46%, ușor peste proprietarii de case unifamiliale. Totuși, ei reprezintă doar 6% din totalul gospodăriilor, notează Pet Food Industry.

Criza locuințelor unifamiliale afectează cel mai mult creșterea populației de câini, în special a celor mari. Politicile de închiriere care permit animale pot ajuta, dar doar parțial.

Chiar și proprietarii de case unifamiliale au înregistrat o scădere: rata de deținere a câinilor a scăzut de la 49% în 2019 la 45% în 2025. Cea mai mare scădere apare printre chiriașii din case unifamiliale și locuitorii caselor mobile.

Politica și criza locuințelor

Accesibilitatea locuințelor este un subiect politic, la fel ca hrana sau serviciile medicale. Harvard Joint Center for Housing Studies arată că prețurile mari și dobânzile ridicate fac ca plățile ipotecare să crească, excluzând gospodăriile mai puțin înstărite de pe piața de vânzare.

Plățile medii pentru o casă la preț mediu au ajuns la 2.570 USD în 2024, cu 40% mai mult decât în 1990, ajustat pentru inflație.

Președintele Donald Trump a cerut interzicerea cumpărării caselor unifamiliale pentru închiriere de către investitori mari. Propunerea nu a avut succes pe Wall Street sau în Congres și a stârnit scepticism în industria imobiliară.

Având în vedere legătura strânsă dintre casele unifamiliale și criza accesibilității, creșterea deținătorilor de câini rămâne improbabilă fără o scădere a costurilor locuințelor.