PETLIFE

Un resort pentru patrupezi: Povestea pensiunii „Dog Resort by Olivia” (FOTO)

Catinca Andrușcă 16 martie 0 comentarii
Doi câini stau la poză Sursa foto: Dog Resort

În acest weekend, a avut loc „PetExpo”, un eveniment dedicat tuturor animalelor de companie. Printre standurile aflate la Romexpo, am cunoscut-o pe Olivia Pamfil, expert canin și una dintre fondatoarele resortului pentru câini „Dog Resort”.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Dog Resort by Olivia

Pets&Cats: Spune-mi cum a început totul.

Olivia: Resortul a luat naștere în 2017 la inițiativa fostului meu partener, care din păcate nu mai este printre noi. El era dresor și s-a gândit să facă această parte de pensiune. Am început amândoi și apoi am rămas doar eu, din 2019. Toată lumea mă întreabă de unde mi-a venit ideea și vreau să zic că a fost doar a lui, eu doar am rămas în business și îmi place maxim. Locațiile sunt în Corbeanca, foarte aproape de aeroport și una în Ștefănești, dar va fi mutată în Răcari în următoarele luni.

Pets&Cats: Cum vor arăta locațiile?

Olivia: O să avem o locație cu 22 de metri de teren, o să fie loc să alerge destul. Ce facem noi mai special este socializarea. Câinii nu stau singuri toată ziua, nici noaptea, întotdeauna au oameni pe lângă. Ies la joacă cam 8 ore pe zi cu câini compatibili, sub supraveghere. Mergem foarte mult pe gestionarea anxietății de separare, pe gestionarea câinilor anxioși. Eu și sunt specializată în reabilitarea câinilor anxioși. Asta facem special, avem un program de fidelizare, foarte mulți clienți fideli pentru că ținem cu clienții noștri și atunci avem evenimente pentru ei acces la piscină, ne ocupăm de ei intensiv. Avem și piscină la Corbenca pentru căței, care e deschisă vara, că altfel nu e în cazul, (1:57) deși e interioară. Cam asta facem noi, facem și dresaj și reabilitare.

Pets&Cats: Vor fi și programe de voluntariat?

Olivia: La pensiune nu mă apuc să fac program de voluntariat, pentru că eu câștig bani din asta și atunci nu m-aș apuca să pun pe cineva să muncească gratis pentru mine, dar începând de anul acesta, la Răcar, după ce ne mutăm, o să avem și câini la reabilitare, câini salvați, care vor fi la reabilitare  și da, acolo vom avea nevoie de voluntari. Și în spate vom face ulterior și un centru de creștere și promovare a ciobăneștilor românești  și acolo, de asemenea, probabil că o să avem nevoie de ajutor.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

    Vezi toate articolele

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *