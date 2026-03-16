Un resort pentru patrupezi: Povestea pensiunii „Dog Resort by Olivia” (FOTO)

În acest weekend, a avut loc „PetExpo”, un eveniment dedicat tuturor animalelor de companie. Printre standurile aflate la Romexpo, am cunoscut-o pe Olivia Pamfil, expert canin și una dintre fondatoarele resortului pentru câini „Dog Resort”.

Dog Resort by Olivia

Pets&Cats: Spune-mi cum a început totul.

Olivia: Resortul a luat naștere în 2017 la inițiativa fostului meu partener, care din păcate nu mai este printre noi. El era dresor și s-a gândit să facă această parte de pensiune. Am început amândoi și apoi am rămas doar eu, din 2019. Toată lumea mă întreabă de unde mi-a venit ideea și vreau să zic că a fost doar a lui, eu doar am rămas în business și îmi place maxim. Locațiile sunt în Corbeanca, foarte aproape de aeroport și una în Ștefănești, dar va fi mutată în Răcari în următoarele luni.

Pets&Cats: Cum vor arăta locațiile?

Olivia: O să avem o locație cu 22 de metri de teren, o să fie loc să alerge destul. Ce facem noi mai special este socializarea. Câinii nu stau singuri toată ziua, nici noaptea, întotdeauna au oameni pe lângă. Ies la joacă cam 8 ore pe zi cu câini compatibili, sub supraveghere. Mergem foarte mult pe gestionarea anxietății de separare, pe gestionarea câinilor anxioși. Eu și sunt specializată în reabilitarea câinilor anxioși. Asta facem special, avem un program de fidelizare, foarte mulți clienți fideli pentru că ținem cu clienții noștri și atunci avem evenimente pentru ei acces la piscină, ne ocupăm de ei intensiv. Avem și piscină la Corbenca pentru căței, care e deschisă vara, că altfel nu e în cazul, (1:57) deși e interioară. Cam asta facem noi, facem și dresaj și reabilitare.

Pets&Cats: Vor fi și programe de voluntariat?

Olivia: La pensiune nu mă apuc să fac program de voluntariat, pentru că eu câștig bani din asta și atunci nu m-aș apuca să pun pe cineva să muncească gratis pentru mine, dar începând de anul acesta, la Răcar, după ce ne mutăm, o să avem și câini la reabilitare, câini salvați, care vor fi la reabilitare și da, acolo vom avea nevoie de voluntari. Și în spate vom face ulterior și un centru de creștere și promovare a ciobăneștilor românești și acolo, de asemenea, probabil că o să avem nevoie de ajutor.