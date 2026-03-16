Un bărbat a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi lovit două cabaline, folosind un obiect contondent, incidentul având loc în comuna Beciu, informează, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Dosar penal pentru rănirea animalelor

Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru rănirea cu intenţie a animalelor.

“Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 15 martie, un bărbat ar fi lovit două cabaline, folosind un obiect contondent, în comuna Beciu, judeţul Teleorman. Cele două cabaline au fost plasate într-un adăpost. În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut”, au precizat reprezentanţii IPJ Teleorman.

Conform sursei citate, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele.