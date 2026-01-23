Viralul zilei | Catletico Miaudrid, echipa de pisici care îi susține pe fotbaliști în Champions League (VIDEO)

Atletico Madrid are un echivalent în lumea felină – Catletico Miaudrid, echipa de pisici spaniole care susține fotbaliștii în Champions League. Sportivii au publicat imagini din orașul spaniol în timp ce întâlnesc felinele microbiste.

Catletico Miaudrid, echipa de feline care îi susține pe fotbaliști

Imaginile zilei vin din Madrid, unde se știe că există foarte multe pisici comunitare. Echipa de fotbal Atletico Madrid a postat pe TikTok un filmuleț în care zeci de pisici primesc afecțiune pe străzile orașului. Catletico Miaudrid, cum a fost numită echipa de feline, par să susțină intens fotbaliștii în Champions League.

De menționat este faptul că, în Madrid, pisicile comunitare nu sunt o problemă pentru locuitori, pentru că autoritățile locale au impus reguli specifice. Există numeroase colonii de pisici stabilite prin cartierele vechi ale orașului spaniol, parcuri sau curți interioare, însă toate felinele sunt sterilizate, marcate și monitorizate de primărie și ONG-uri. Abia după toate aceste proceduri, pisicile sunt lăsate din nou pe străzi.

De asemenea, există voluntari autorizați care se ocupă de hrănirea și hidratarea pisicilor, astfel că procesul de îngrijire este foarte bine organizat. Mai mult, legea spaniolă recent adoptată interzice relocarea sau uciderea pisicilor comunitare, acum recunoscute legal.

Fotbaliștii spanioli, mari iubitori de animale

În ceea ce îi privește pe sportivii de la Atletico Madrid, aceștia se recomandă ca fiind mari iubitori de animale. Majoritatea preferă câinii, ce-i drept, dar căpitanul echipei este cel care iubește nespus pisicile. Koke are chai și o pisică pe care a numit-o Romeo și se mândrește tare cu ea. De asemenea, fotbaliștii au făcut mai multe campanii prin care au promovat adopția de animale, fie ele câini sau pisici.

În momentul de față, Atletico Madrid se pregătesc pentru UEFA Champions League 2025-2026, sezonul fiind în plină desfășurare. Atletico s-a calificat la începutul sezonului după mai multe meciuri importante în grupă, printre care și cel încheiat la egalitate cu Galatasaray. În ianuarie, spaniolii se vor mai confrunta, printre alții, cu FK Bodø/Glimt, în speranța că vor mai urca în clasament pentru a prinde un loc sigur în optimi.

Noul format al Champions League prevede ca primele opt echipe calificate să meargă direct în optimi, iar cele situate pe locurile 9-24 pe tabelă să meargă în play-off. În prezent, Atleti se situează pe locurile cinci-opt.

