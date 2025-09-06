Suporterii tricolori, încântați de echipamentul pentru animale: ,,Vrem și semnături de la fotbaliști!’’ (VIDEO)

Tricolorii au un nou suporter: animalele de companie!

Federația Română de Fotbal a lansat, cu câteva săptămâni înainte de amicalul România – Canada, tricoul oficial pentru câini. Noul tricou, dedicat animalelor de companie, a fost primit cu mult entuziasm de suporteri.

La meci, fanii au povestit că ideea este „inspirată și simpatică” și chiar au glumit că și-ar dori „semnături de la fotbaliști pe tricourile câinilor”. Lansarea reprezintă o modalitate inedită prin care FRF aduce comunitatea și mai aproape de echipa națională, extinzând familia suporterilor tricolori și la patrupezi.

Am fost aseară alături de echipa națională pe Arena Națională, unde atmosfera din tribune a fost spectaculoasă. Pe lângă bucuria fotbalului, suporterii au putut descoperi noul accesoriu care transformă cățeii în adevărați tricolori. Pentru a marca momentul, FRF a adus trei mascote speciale – câini ciobănești carpatini pe nume Ronny, care au devenit imediat vedetele serii.

„Nu știam că există tricouri pentru câini, dar mi se pare o idee genială! Abia aștept să mă uit la televizor la următorul meci cu patrupedul meu îmbrăcat în tricolor”, a spus unul dintre suporteri. Mulți dintre cei prezenți au declarat că își doresc să cumpere tricoul, iar unii l-au achiziționat deja.

Copiii și fanii au profitat de ocazie pentru a face fotografii și s-au declarat încântați de idee. Mulți suporteri au spus în interviurile noastre că abia așteaptă să își vadă câinii purtând tricoul tricolor în timpul meciurilor, iar alții și-au cumpărat deja tricouri. În plus, mulți au avut o dorință clară: să obțină autografe de la fotbaliști pe tricourile pentru animale, pentru ca accesoriul patrupedului să devină cu adevărat special.

Noua hăinuță dedicată prietenilor necuvântători vine în culorile tricolorului și este disponibilă în mai multe mărimi, adaptate taliei fiecărui câine. Este pentru prima dată când FRF lansează un produs destinat animalelor de companie, un pas inedit în conectarea suporterilor cu echipa națională. Prețul unui tricou este de 99 lei si poate fi comandat de pe site-ul FRF.

„Materialul este moale, ușor și foarte comod, iar designul face ca hăinuța să fie simplu de îmbrăcat. Este perfectă pentru plimbări, pentru momentele de joacă – cu mingea sau fără – și, desigur, pentru poze spectaculoase înaintea meciului”, a transmis Federația Română de Fotbal.

Cu această lansare, suporterii români pot trăi emoția fotbalului alături de prietenii lor patrupezi, îmbrăcați în culorile naționalei sau pot face un cadou inedit!

