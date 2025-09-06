Demența la câini: O boală a minții care le schimbă viața. Iată cum o recunoști și cum îți ajuți câinele

Demența este o boală ce apare la nivel neurologic, care afectează deopotrivă oamenii și animalele. Simptomele diferă, iar din acest articol afli care sunt câteva comportamente care nu trebuie ignorate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Demența la câini

Un prim simptom important este confuzia și pierderea memoriei. Câinele se pierde prin locuri familiare, uită trucuri pe care de obicei le știa perfect sau începe să-și facă nevoile în casă.

Sindromul care cauzează aceste comportamente este asociat cu demența la oameni și se numește CDS, sau Disfuncție Cognitivă. Acest sindrom apare la câinii în vârstă și stresează mult animalul, așa că stăpânul trebuie să știe cum să-l liniștească și să-i prezinte iar toate locurile pe care le știa înainte.

De asemenea, un câine cu demență doarme mai mult și când nu se odihnește, tinde să se plimbe fără țintă prin casă și să rămână blocat pe un singur punct. Sunt mai puțin interesați de activitațile care le plăceau înainte și au mai mereu o stare de apatie.

Ce trebuie să faci dacă ai un câine cu demență

Stăpânii de câini cu demență trebuie să creeze un mediu ambiental liniștit, deoarece zgomotele puternice îi sperie și le crește nivelul de anxietate. Disfuncția Cognitivă face câinele să fie mai anxios și stresat și poate avea reacții neobișnuite.

Demența nu are un leac, însă stăpânul poate avea grijă ca animăluțul să trăiască într-un mediu liniștit, iubitor, și să fie înconjurat de familia sa.

Citește și:

Pisică eutanasiată după ce a contractat gripă aviară din hrană crudă: Ce măsuri de precauție trebuie să iei pentru a-ți proteja animalul

Cât de fericite sunt pisicile ținute în casă: Este o idee bună să nu aibă acces afară? Răspunsul medicului veterinar