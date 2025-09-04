Cât de fericite sunt pisicile ținute în casă: Este o idee bună să nu aibă acces afară? Răspunsul medicului veterinar

Tot mai multe consilii locale din diferite colțuri ale lumii impun reguli stricte privind ținerea pisicilor de companie doar în casă. În Australia, unde trăiesc aproximativ cinci milioane de pisici domestice și câteva milioane de feline sălbatice, problema a devenit una de mediu și biodiversitate, scrie Australian Geographic. Fauna e pusă sub presiune de numărul mare de pisici, iar două treimi dintre australieni declară că susțin limitarea accesului pisicilor în aer liber.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În consecință, unele autorități au introdus interdicții parțiale, precum restricționarea ieșirilor pe timp de noapte, în timp ce altele impun reguli de tip „24/7 indoor”, obligând stăpânii să regândească radical modul în care își cresc animalele.

Au pisicile nevoie de libertate?

Discuțiile în jurul acestei teme sunt extrem de aprinse. Spre deosebire de câini, pisicile nu au nevoie de acces permanent afară pentru a fi sănătoase și fericite.

Asociația Veterinară Australiană recomandă însă ca felinele să fie ținute în siguranță pe proprietatea stăpânului și să beneficieze de un mediu care să le stimuleze comportamentele naturale: joaca, cățăratul, vânătoarea și explorarea.

Riscurile vieții în aer liber

Pisicile lăsate nesupravegheate în aer liber se expun constant unor pericole majore. Ele pot fi victimele accidentelor rutiere, contracta boli infecțioase sau parazitare, pot fi otrăvite accidental sau chiar se pot pierde. De asemenea, duc la înmulțirea necontrolată a populației feline, ceea ce accentuează problema animalelor fără stăpân, motiv pentru care tot mai mulți specialiști susțin că traiul într-un mediu sigur și adaptat este cea mai bună alegere pentru pisică.

Cum să faci locuința prietenoasă pentru pisici

Restricționarea accesului afară nu trebuie să echivaleze cu plictiseala sau frustrarea. O casă adaptată nevoilor feline poate fi la fel de ofertantă ca o curte pentru fericirea lor. Printre cele mai importante elemente se numără:

acces facil la hrană, apă și litieră curate;

locuri de odihnă și ascunzători în care pisica să se simtă în siguranță;

jucării interactive și de zgâriat pentru descărcarea energiei;

rafturi și platforme ridicate pentru a satisface instinctul de cățărare;

activități variate care să stimuleze curiozitatea și instinctul de vânătoare.

Semne de stres la pisici

Trecerea bruscă la o viață exclusiv de interior declanșează schimbări de comportament. Printre semnele frecvente se numără agresivitatea, urinarea în locuri neobișnuite sau chiar simptome asemănătoare depresiei. În astfel de cazuri, vizita la medicul veterinar este necesară.

Opinia medicului veterinar

Miruna Beda, medic veterinar la Spitalul Veterinar Universitar de Urgență „Prof. dr. Alin Bîrțoiu”, susține că restricționarea accesului pisicii în aer liber are multe beneficii: „Da, e o idee bună în special din punct de vedere medical, deoarece scade exponențial riscul îmbolnăvirilor și traumatismelor, dar și din punct de vedere populațional pentru că ar fi împiedicată reproducerea nedorită. De asemenea, e recomandată joaca zilnică cu pisica pentru a rămâne stimulată”, potrivit DcNews.

Medicul recomandă și metode de îmbogățire a mediului interior, precum construirea unui catio, dresajul cu clicker, plimbările cu lesa și instalarea de rafturi speciale pentru cățărat.

Soluții alternative

Chiar dacă regulile devin tot mai stricte, există metode prin care pisicile pot explora mediul exterior fără să fie expuse riscurilor:

construirea unui catio (un spațiu exterior închis și protejat);

instalarea de garduri sau sisteme de împrejmuire rezistente;

dresaj cu clicker și plimbări cu lesa pentru pisicile care tolerează aceste metode;

utilizarea unui GPS pe zgardă, ca măsură suplimentară de siguranță.

Responsabilitatea stăpânului

Nu există o rețetă universală pentru toate pisicile. Unele se adaptează rapid la viața în casă, în timp ce altele au nevoie de mai mult timp și stimulare. Factorii determinanți sunt rasa, temperamentul și experiențele anterioare.

Responsabilitatea finală revine stăpânului, care trebuie să monitorizeze atent starea emoțională și fizică a pisicii și să se asigure că aceasta duce o viață activă. Și da, felinele pot fi fericite doar în casă!