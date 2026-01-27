Dragostea pentru câini a depășit de mult granițele clasice ale relației dintre om și animal. Un studiu recent realizat în Statele Unite arată cât de profundă este legătura dintre stăpâni și companionii lor patrupezi – pentru mulți, câinii nu sunt doar animale de companie, ci adevărați membri ai familiei.

Câinii, considerați membri ai familiei

Potrivit sondajului, realizat pe un eșantion de 2.000 de stăpâni de câini din SUA, 97% dintre respondenți spun că își consideră câinele egal cu orice alt membru al familiei. Mai mult, 87% afirmă că patrupedul lor este cel mai bun prieten.

Această legătură strânsă se reflectă și în obiceiurile zilnice. Aproape jumătate dintre stăpâni (aproximativ 50%) își lasă câinele să doarmă în pat în fiecare noapte, un gest care spune multe despre nivelul de atașament și încredere, notează Irish Star.

Conversații zilnice și „vocea specială pentru câini”

Stăpânii nu se sfiesc să recunoască faptul că vorbesc constant cu animalele lor. Trei din patru persoane spun că poartă conversații regulate cu câinele, iar 62% folosesc frecvent o „voce specială” atunci când li se adresează.

Pentru cei care nu au câini, aceste obiceiuri pot părea ciudate, însă 80% dintre respondenți spun că pentru ei sunt absolut normale și fac parte din relația firească cu animalul lor.

De la mâncat din aceeași farfurie la petreceri aniversare

Dragostea pentru câini se manifestă și prin gesturi care, în trecut, păreau de neconceput:

54% dintre stăpâni au împărțit la un moment dat mâncarea din farfurie cu câinele lor

40% au organizat petreceri aniversare pentru patruped

45% au creat conturi de social media dedicate câinelui

60% au vorbit cu câinele prin apeluri video atunci când au fost plecați de acasă

În plus, 29% spun că viața lor se învârte în mare parte în jurul câinelui, iar 37% recunosc că vorbesc constant despre el cu prietenii și familia.

Câini îmbrăcați, răsfățați și chiar prezenți la nuntă

Studiul, realizat pentru Minties FreshBites, arată și o latură mai jucăușă a relației om–câine. Jumătate dintre stăpâni și-au îmbrăcat câinele în diverse ținute, de la costume de supereroi (13%) la papioane (16%) sau chiar smokinguri elegante (10%).

Alte obiceiuri includ:

mese gătite special pentru câine (28%)

zile de spa pentru animale (21%)

ședințe foto profesionale (10%)

Mai mult, aproape 1 din 10 câini a apărut în fotografii de nuntă sau de logodnă, semn clar că rolul lor în familie este unul extrem de important.

Singurul inconvenient: respirația urât mirositoare

Chiar dacă dragostea pentru câini este uriașă, există și mici provocări. 81% dintre stăpâni recunosc că au evitat apropierea de câine din cauza respirației urât mirositoare, iar 37% au fost nevoiți, uneori, să păstreze distanța complet.

Reprezentanții Minties FreshBites subliniază însă că nimic nu ar trebui să stea în calea acestei relații speciale:

„Câinii aduc bucurie, companie și confort. Fac parte din familie, iar stăpânii sunt pe bună dreptate mândri să își arate dragostea pentru ei, în cele mai creative moduri.”