ASPA dă startul târgurilor de adopții din 2026 sâmbătă, 07 februarie, cu un eveniment dedicat tuturor celor care își doresc să ofere un cămin unui suflet blănos. Primul târg al anului este organizat în colaborare cu Cupio, magazin de produse profesionale pentru manichiură, machiaj și îngrijire.

Evenimentul va avea loc la Veranda Mall, nivelul 1, între orele 10:00 și 16:00, unde 10 căței sociabili și dornici de afecțiune își vor aștepta viitorii adoptatori. Toți blănoșii sunt vaccinați, deparazitați, microcipați și sterilizați, în funcție de vârstă, fiind pregătiți să plece direct acasă, în familii responsabile și iubitoare.

Cei care aleg să adopte vor fi răsplătiți cu un goodie bag oferit de Cupio, dar și cu hrană, recompense și alte produse utile pentru căței, puse la dispoziție de sponsorii evenimentului.

Târgurile de adopții ASPA continuă să demonstreze că adopția chiar schimbă destine. Anul trecut, 276 de căței și-au găsit familii în cadrul târgurilor, dintr-un total de 2.047 de câini adoptați, o dovadă clară că fiecare gest de implicare contează.

Dacă te gândești să adopți sau pur și simplu vrei să cunoști câțiva blănoși minunați, târgul ASPA este ocazia perfectă de a face o faptă bună și de a schimba o viață.