ASPA caută familii pentru cățelușa Aurora și cei 7 pui ai ei, o mamă eroină care merită un viitor mai bun: „E foarte blândă și merge frumos în lesă”

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor ne-o prezintă pe Aurora, o mamă eroină cu 7 pui care a ajuns în adăpostul ASPA în 2025. Cățelușa și copilașii ei au nevoie de un cămin iubitor, în care să simtă afecțiune și protecție.

Cățelușa Aurora și puii ei se află în adăpostul ASPA

ASPA promovează povestea cățelușei Aurora, în vârstă de 4 ani, care se află, împreună cu cei șapte pui ai săi, în adăpostul din Bragadiru. Patrupeda a fost preluată de echipaj anul trecut, dar până acum nu a adoptat-o nimeni. Deși este blândă, Aurora nu și-a găsit încă o familie care să îi ofere afecțiunea de care are nevoie.

Reprezentanții ASPA o descriu pe Aurora ca fiind o cățea de talie medie, foarte blândă atât în relația cu oamenii, cât și cu alți câini. Merge frumos în lesă, este echilibrată, receptivă la atenția primită și pare că înțelege fiecare mângâiere și gest de bunătate, fiind potrivită pentru o familie care își dorește un companion afectuos și loial.

Persoanele interesate să o cunoască pe Aurora sau pe cei șapte pui ai săi sunt invitate să viziteze adăpostul ASPA Bragadiru, de marți până sâmbătă, între orele 10:00 și 16:00. Informații suplimentare afli la numărul de telefon 0741.817.863.

„Aurora este o cățea de talie medie, calmă, foarte blândă, atât cu oamenii, cât și cu alți câini. Merge frumos în lesă, este echilibrată și pare să înțeleagă fiecare mângâiere și fiecare gest bun.

Este genul de câine care aduce liniște și încredere, nu agitație. Aurora merită propria ei șansă. Merită o familie care să o aleagă nu din milă, ci pentru sufletul ei bun. Ea nu caută perfecțiune, ci un „acasă” adevărat.

Vino la ASPA Bragadiru, de marți până sâmbătă, între 10:00–16:00 și oferă-i Aurorei șansa de care are nevoie. Informații despre Aurora sau cei șapte pui ai ei poți obține la numărul 0741.817.863.”, a transmis ASPA pe rețelele sociale.

