Se fac progrese importante în ceea ce privește bunăstarea animalelor fără stăpân. Cel puțin în Capitală, acolo unde bucureștenii sunt un adevărat model pentru țară. În 2025, peste 2.040 de căței și-au găsit o familie, iar asta înseamnă că oamenii au înțeles cât de important este să salveze un suflet de după gratiile adăposturilor, câtă iubire le poate oferi și că au numai avantaje dacă adoptă.

“Bilanțul anului 2025 ne-a arătat că eforturile noastre dau rezultate. Peste 2.000 de căței și-au găsit familii. Anul acesta, continuăm campaniile de promovare a cățeilor noștri, precum și colaborările cu ong-urile din străinătate. Din luna februarie, reîncepem târgurile de adopții, toate aceste inițiative având același scop – creșterea numărului de adopții,“ a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Delia Doicescu, responsabil campanii ASPA București.

Campaniile de promovare i-au convins pe bucureșteni

„O zi la birou”, prin care cățeii ASPA îi vizitează pe angajații companiilor din Capitală și îi fac să se îndrăgostească iremediabil de ei, orele din școli în care patrupedele se lasă răsfățate de elevii bucureșteni, ori numeroasele evenimente în care ASPA participă cu blănoșii din adăposturi sunt numai câteva dintre campaniile menite să promoveze adopția în rândul locuitorilor Capitalei care au dat roade. Nici târgurile de adopții nu sunt mai prejos – aproape 300 de căței și-au găsit familii în cadrul acestui tip de eveniment organizat de ASPA și nu o dată, reprezentanții instituției au fost nevoiți să suplimenteze numărul de patrupede, după ce toți fuseseră adoptați.

Abandonul rămâne o problemă

În ciuda eforturilor susținute de încurajare a adopției, autoritățile se confruntă cu o problemă constantă – abandonul. Deși este ilegal și se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, abandonul rămâne principala cauză a numărului mare de animale fără stăpân. Doar în luna decembrie, ASPA a adunat de pe străzile Capitalei peste 150 de câini. Unii nu aveau mai mult de câteva zile și și-ar fi găsit cu siguranță sfârșitul dacă nu ar fi fost salvați de o voluntară a instituției care i-a hrănit cu un biberon din două în două ore.