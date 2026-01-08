Vești bune pentru iubitorii de animale: ASPA București revine la programul normal de adopții. Când poți lua acasă un cățel

Din data de 8 ianuarie 2026, programul de lucru cu publicul al ASPA București revine la normal. Astfel, cei ce vor să adopte un suflețel o pot face după programul deja cunoscut.

ASPA București revine la programul normal

Potrivit anunțului făcut de ASPA București pe pagina oficială de Facebook, programul de lucru cu publicul al adăposturilor din Bragadiru și Mihăilești va reveni la normal. Acest lucru înseamnă că adăposturile vor fi deschise în zilele de marți-sâmbătă, în intervalul orar 10:00 – 16:00.

„Sperăm că, în zilele de sărbătoare, ați reușit să răsfoiți catalogul cățeilor ASPA și ați descoperit câți blănoși cuminți și frumoși așteaptă încă o familie”, se arată în postarea de pe rețeaua socială.

Cine dorește mai multe detalii cu privire la program, căței disponibili pentru adopție, dar și alte întrebări, pot suna la numărul de telefon pus la dispoziție de ASPA: 0741 817 863.

Un alt anunț important se referă la târgurile de adopții. În prima lună a anului, acestea nu au loc, astfel că este foarte important ca cei ce doresc să adopte un cățel să vină direct la adăposturile din Bragadiru și Mihăilești.

„Întrucât în luna ianuarie nu organizăm târguri de adopții, fiecare vizită în adăposturi contează. Veniți direct în centrele noastre și oferiți unui câine șansa la viața pe care o merită!”, mai scrie ASPA.

