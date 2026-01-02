Noaptea dintre ani poate fi magică pentru oameni, dar pentru animalele noastre de companie, sunetele petardelor și focurilor de artificii pot fi copleșitoare. Dacă, din păcate, câinele tău a fugit speriat în timpul Revelionului, nu este totul pierdut. ASPA București oferă modalități clare prin care îți poți recupera patrupedul în siguranță, mai ales dacă acesta este microcipat și înregistrat corespunzător. Iată ce trebuie să știi pentru ca reunirea cu prietenul tău blănos să se întâmple cât mai repede.

Cum îți recuperezi câinile, dacă e găsit de ASPA

Mesaj postat pe Facebook de ASPA București:

V-ați pierdut câinele în noaptea dintre ani? Dacă acesta este găsit de ASPA, există două variante prin care îl puteți recupera:

Câine microcipat și înregistrat în RECS: În situația în care câinele este microcipat și înregistrat în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân (RECS), proprietarul va fi contactat în cel mult 24 de ore. Pentru asta este necesar ca datele de contact din RECS, în special numărul de telefon, să fie corecte.

Câine nemicrocipat: Dacă animalul nu este microcipat, ASPA nu va putea lua legătura cu proprietarul. În acest caz, vă recomandăm să urmăriți zilnic paginile de Facebook ale adăposturilor ASPA Bragadiru și ASPA Mihăilești. Toți câinii capturați de pe domeniul public din Municipiul București sunt fotografiați și postați pe aceste pagini, astfel încât proprietarii să își poată recunoaște câinele și să ne contacteze ulterior pentru recuperare.

Microciparea și înregistrarea în RECS cresc considerabil șansele ca un câine pierdut să ajungă înapoi acasă.