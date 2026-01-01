Pe grupurile de Facebook dedicate animalelor pierdute curg postările despre căței dispăruți în noaptea de Revelion. Mulți dintre ei sunt extrem de speriați și se adăpostesc în locuri improvizate, refuzând să iasă din casele scărilor sau din alte spații închise.

Noaptea de Revelion este una dintre cele mai periculoase perioade pentru animale. Zgomotul puternic al artificiilor și petardelor provoacă panică extremă, iar în fiecare an, zeci de câini fug speriați și se pierd. Pentru iubitorii de animale, începutul noului an înseamnă adesea căutări disperate, apeluri pe rețelele sociale și speranța că patrupedul va fi găsit în siguranță.

Câine găsit în Bucureștii Noi: microcipul nu a fost suficient din cauza limitărilor privind datele confidențiale

Frustrarea celor care încearcă să facă un bine este adesea trecută cu vederea. Persoana care a găsit câinele povestește, cu sinceritate, cât de greu este să ajuți atunci când procedurile rigide și lipsa de comunicare transformă un gest de responsabilitate într-o situație frustrantă, chiar și atunci când animalul este microcipat.

„În fine, degeaba au microcip dacă nu primești detaliile de care este nevoie. Nu mi-au oferit nicio recompensă și nici nu am așteptat una. M-am bucurat pur și simplu că a ajuns din nou acasă.. L-am găsit pe stradă și l-am dus la veterinar, însă stăpânul nu a răspuns la telefon. Pentru că urma focul de artificii și nu știam cum va reacționa, am decis să îl iau temporar la mine acasă. La cabinetul veterinar nu s-au putut face alte demersuri, întrucât personalul nu avea voie să îmi ofere datele proprietarului, ci doar să îl contacteze. Dimineața, am reluat căutările, iar ulterior proprietarul mi-a scris pe Messenger. Câinele, de talie mare, sărise poarta înainte de ora 00:00, probabil speriat de zgomot. Stăpânii au venit și l-au recuperat după ce au văzut postările de pe pagina de Facebook «Câini pierduți»”, ne-a povestit Ramona Olteanu, persoana care a găsit un Cane Corso pe stradă.

Recompensă 500 de euro

Pudel de talie medie, în vârstă de 3 ani și 8 luni, pierdut în noaptea dintre ani. Câinele are un semn distinctiv pe blana de pe spate, care îl poate ajuta să fie recunoscut mai ușor.

„Eram de Revelion la niște prieteni care locuiesc în Mogoșoaia. La miezul nopții, aceștia au vrut să iasă cu copiii, iar câinele, care se afla în casă, s-a strecurat printre ei. În momentul în care a ajuns în curte și a auzit zgomotul artificiilor, s-a speriat foarte tare și a fugit spre străzi și câmp.

Câinele are cip, răspunde la numele de Fido, iar orice informație care poate ajuta la găsirea lui este extrem de importantă. Cei care l-au văzut sau îl pot vedea sunt rugați să sune la 0741 200 533’’, ne-a transmis stăpânul câinelui pierdut.

Acesta oferă o recompensă de 500 de euro, însă există și situații în care oamenii profită de disperarea proprietarilor, motiv pentru care este recomandat ca predarea câinelui să se facă în locuri sigure și, ideal, după verificarea microcipului.

Pentru cei care găsesc un câine rătăcit, legea este la fel de clară: animalul nu poate fi păstrat ca și cum ar fi abandonat. Câinele trebuie dus la un cabinet veterinar pentru citirea microcipului sau anunțat adăpostul public din localitate. Reținerea intenționată a unui câine cu stăpân poate avea consecințe legale. În același timp, nimeni nu este obligat să îl adopte sau să îl țină pe termen lung, dar există obligația morală și legală de a facilita întoarcerea lui acasă.

Între aceste două părți, omul care își caută câinele și omul care îl găsește, stă comunitatea. Un share, un telefon, o ușă deschisă pentru câteva ore pot face diferența. În fiecare an, multe animale se întorc acasă nu pentru că au avut noroc, ci pentru că cineva a ales să fie responsabil.

Ce poți face dacă ți s-a pierdut câinele

Când ți se pierde câinele, nimic nu mai este „calm”. Nu dormi, nu mănânci, verifici telefonul din cinci în cinci minute și ieși pe străzi la ore imposibile, sperând că îl vei vedea după colț. Pentru mulți oameni, Revelionul sau o noapte zgomotoasă se transformă într-o cursă contra timpului. Unii ajung chiar să ofere recompense, din disperare, nu din calcul.

În primele ore, căutările se fac instinctiv: în jurul locului unde a dispărut, în scările de bloc, curți, parcări, parcuri. Mulți câini speriați nu fug departe, ci se ascund. Sunt animale blocate de frică, nu aventurieri. De aceea, apar frecvent postări pe grupurile de Facebook în care oamenii spun că animalul este văzut într-o scară de bloc, sub o mașină sau într-un subsol, refuzând să iasă.

Dacă ești proprietarul câinelui, primul pas este verificarea microcipului. Dacă animalul este microcipat, datele tale trebuie să fie actualizate în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân. Un câine găsit și dus la un cabinet veterinar sau la adăpost poate fi identificat rapid, iar proprietarul contactat. De aceea, este important să anunți medicul veterinar, adăposturile publice și private și, dacă este cazul, Poliția Locală.