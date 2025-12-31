Sărbători fericite pentru stăpânii lui Stechie. Cățel răpit de un fals inspector pentru protecția animalelor, salvat de polițiști și redat familiei sale

Un cățel furat și ascuns în spatele unui dulap s-a reunit cu stăpânii săi exact de sărbători. Patrupedul fusese luat de la o adresă din Bartley Green (Marea Britanie) pe 19 decembrie de către o persoană despre care poliția crede că s-a dat drept ofițer pentru bunăstarea animalelor.

Cățel furat, găsit de polițiști îndesat în spatele unui dulap

Anchetele au condus poliția la o locuință din Washwood Heath, unde ofițeri ai Poliției din West Midlands au pătruns cu forța și au descoperit cățelușul îndesat între un perete și un dulap, acoperit cu haine, scrie BBC.

O femeie a fost arestată sub suspiciunea de jaf, fraudă și cruzime față de animale, fiind ulterior eliberată pe cauțiune, în timp ce ancheta continuă.

Cățelușa a fost poreclită „Stechie” de către ofițeri și a fost returnată stăpânei sale. Agentul de poliție Allaway, de la Stechford Response, a declarat: „Nu există două zile la fel atunci când lucrezi în intervenții, iar acesta a fost un caz care ne-a impresionat cu adevărat. Stechie ne-a înseninat tuturor ziua la secția de poliție, iar returnarea ei proprietarului de drept, chiar înainte de Crăciun, a fost extrem de emoționantă”.

