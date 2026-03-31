Viralul zilei | Câinele Border Collie care a devenit celebru cu dansul său. Internauții i-au găsit și numele perfect: „Lord Barkington” (VIDEO)

Raluca Alexe 31 martie 0 comentarii
câine care dansează sursa foto: colaj, captură video TikTok / the_trickstars

Un Border Collie a devenit celebru după ce a executat un dans spectaculos, inspirat din stilul elegant al epocii Regency. Internauții nu s-au putut abține să nu-l compare cu un adevărat aristocrat, ba chiar i-au găsit și un nume pe măsură.

În videoclipul care a strâns rapid mii de reacții, câinele se mișcă într-un sincron perfect cu stăpâna lui, într-o coregrafie care pare desprinsă din serialul Bridgerton. Mișcările sunt precise, fluide și surprinzător de „umane”, ceea ce i-a adus porecla de „Lord Barkington” în comentarii, potrivit Parade Pets.

@the_trickstars Had to do a dog version of the Bridgerton dance.. 🤣 #bridgerton #dancingdog #dogdance #dogtricks #bordercollie ♬ 360 (Arr. For Cello Obligato and String Quartet) – Peter Gregson

Internauții au fost impresionați nu doar de talentul patrupedului, ci și de nivelul de disciplină și conexiune dintre el și stăpâna sa. Mulți au glumit că patrupedul „dansează mai bine decât majoritatea oamenilor”.

Rasa Border Collie este cunoscută pentru inteligența și capacitatea de a învăța rapid, iar astfel de momente nu fac decât să confirme reputația lor de „genii” ale lumii canine.

  Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

