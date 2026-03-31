Un Border Collie a devenit celebru după ce a executat un dans spectaculos, inspirat din stilul elegant al epocii Regency. Internauții nu s-au putut abține să nu-l compare cu un adevărat aristocrat, ba chiar i-au găsit și un nume pe măsură.

Câinele Border Collie care a devenit celebru cu dansul său

În videoclipul care a strâns rapid mii de reacții, câinele se mișcă într-un sincron perfect cu stăpâna lui, într-o coregrafie care pare desprinsă din serialul Bridgerton. Mișcările sunt precise, fluide și surprinzător de „umane”, ceea ce i-a adus porecla de „Lord Barkington” în comentarii, potrivit Parade Pets.

Internauții au fost impresionați nu doar de talentul patrupedului, ci și de nivelul de disciplină și conexiune dintre el și stăpâna sa. Mulți au glumit că patrupedul „dansează mai bine decât majoritatea oamenilor”.

Rasa Border Collie este cunoscută pentru inteligența și capacitatea de a învăța rapid, iar astfel de momente nu fac decât să confirme reputația lor de „genii” ale lumii canine.

