Un câine pe nume Goose se bucură de cea mai neobișnuită jucărie: un pepene verde. Atunci când primește fructul zemos, cățelul se lansează într-un dans adorabil.

Un câine pe nume Goose a fost filmat în timp ce se juca entuziasmat cu… un pepene verde. În clipul devenit viral pe Instagram, patrupedul pare complet fascinat de „jucăria” lui neobișnuită. Stăpânii se bucură și se amuză nespus atunci când Goose îl împinge, îl rostogolește și chiar dansează în jurul lui.

În spatele acestor imagini simpatice însă, există și părerea specialiștilor. Ei susțin că animalele de companie pot dezvolta atașamente puternice față de obiecte aparent banale.

„Unele animale devin obsedate de lucruri obișnuite din casă, de la șosete și papuci până la cutii de carton sau elastice de păr”, explică experții în comportamentul animalelor.

Motivul ține adesea de miros și textură. Obiectele care poartă mirosul stăpânului pot fi reconfortante pentru animale, iar cele cu o textură interesantă – moi, crocante sau ușor de ronțăit – oferă stimulare senzorială.

În cazul lui Goose, pepenele verde bifează mai multe criterii: rotund și ușor de împins și cu o textură interesantă. Clipul a strâns rapid reacții și comentarii, mulți spunând că și animalele lor au preferințe la fel de neobișnuite.

Momentul lui Goose demonstrează încă o dată că nu jucăriile sofisticate sunt cele mai importante, ci bucuria simplă de a le avea.

