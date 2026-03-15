O felină de pe stradă a ajuns să primească titlul de pisica cea mai vorbăreață din zonă, după ce imaginile cu ea în timp ce cere insistent iubire au devenit virale.

Pisica „vorbăreață” care a cucerit internetul

Un trecător s-a oprit să privească pisicile de pe stâncile aflate pe marginea unui lac. Clipul de pe TikTok a strâns numeroase aprecieri și comentarii, însă asta doar datorită uneia dintre felinele protagoniste ale imaginilor.

De cum s-a apropiat de turistul prietenos, pisica a început să ceară mângâieri în cea mai simpatică formă. A mieunat și a tors de parcă cerea, cu cuvinte reale, să fie iubită. Clipul arată cum motănelul se gudură pe lângă trecător și continuă să ceară afecțiune printr-o serie de mieunături adorabile.

Trecătorul a postat întreaga interacțiune pe TikTok, iar internauții au început să comenteze cât de prietenoasă și expresivă este această felină energică.

„Pare că spune, mai multe mângâieri, vă rog!”, a scris cineva în secțiunea de comentarii. Altcineva a remarcat că „nu am văzut niciodată o pisică atât de vorbăreață și iubitoare”.

Felina nu se mai oprea din cerut iubire

În timp ce majoritatea pisicilor de pe stradă pot fi reticente în fața oamenilor, această felină a dat dovadă că regula nu este una generală. Există și pisici care se bucură cum nu se poate mai mult atunci când cineva se oprește să le ofere iubire. La rândul lor, și ele ofere cele mai adorabile reacții.

Clipul a devenit viral pe TikTok, iar mulți utilizatori au spus că ar vrea să știe dacă motănelul are un stăpân sau dacă ar putea fi adoptat de cineva care poate să‑i ofere o viață mai bună. Până atunci, simpaticul „pisoi vorbăreț” continuă să caute mângâieri pe străzile orașului, dând dovadă de o personalitate fermecătoare.

Citește și: