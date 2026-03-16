O ședință foto a devenit mult mai palpitantă după ce o pisică năzdrăvană a transformat decorul în terenul ei de joacă. Nu doar că nu s-a lăsat prinsă, dar și-a găsit și o ascunzătoare pe măsură – volanele rochiei modelului au „camuflat-o” perfect.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ședință foto transformată în joacă: O pisică năzdrăvană nu se lasă prinsă

O ședință foto elegantă s-a transformat într-un moment amuzant și neașteptat după ce o pisică curioasă a decis să devină, fără invitație, parte din decor. Imaginile au devenit virale pe rețele sociale, totul petrecându-se în orașul cunoscut pentru populația masivă de pisici – Istanbul.

În timp ce un fotograf încerca să surprindă cadrele perfecte, modelul fiind o tânără cu o rochie vaporoasă, plină de volane și trenă lungă, o pisică curioasă a pătruns în cadru. Jucăușă nevoie mare, felina începe să se joace printre faldurile rochiei, după cum se vede și în imaginile postate pe TikTok, cu descrierea: „Bine ați venit în CatsInstanbul”.

Fotograful a încercat – fără succes – să îndepărteze pisica din cadru, însă fără a deteriora rochia. Felina însă a fugit, a sărit și a reușit să scape de fiecare dată, stârnind râsete în jur. De fiecare dată când cineva încearcă să o scoată de acolo, pisica se mișcă rapid și se ascunde din nou printre faldurile rochiei, ca într-un adevărat joc de-a v-ați ascunselea.

Momentul a transformat instant ședința foto într-o scenă comică, iar clipul a devenit repede viral. Mulți internauți au spus că pisica a devenit adevărata vedetă a shooting-ului, chiar fără voia ei.

