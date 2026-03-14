Viralul zilei | Cel mai simpatic „cerșetor”: O pisică din Istanbul așteaptă politicos să primească mâncare de la un turist (VIDEO)

Raluca Alexe 14 martie 0 comentarii
Pisică hrănită de un bărbat sursa foto: captură video, Instagram / pawpetdaily

Un moment adorabil a fost surprins pe o terasă din Istanbul, unde o pisică a „cerșit” mâncare, dar a așteptat cum nu se poate mai politicos să i se ofere mâncarea mult dorită.

În imaginile publicate pe Instagram este surprins un turist care se bucură de preparatele din fața sa, moment în care o pisică albă cu pete negre se urcă pe un scaun alăturat. Cu o mișcare delicată din lăbuță, bătându-l ușor pe mână pe bărbat, pisica se uită rugător la el în speranța că va primi puțină mâncare.

Ca și cum deja era obișnuit cu asemenea abordări adorabile, bărbatul a selectat din propria farfurie o bucățică de mâncare, i-a tăiat-o și i-a dat-o pisicii chiar din furculiță. Pisica a revendicat mâncarea și s-a retras să o savureze, în timp ce ocrotitorul ei și-a continuat masa.

În Turcia, mai ales în Istanbul, nu este deloc deja neobișnuit ca pisicile să ți se alăture atunci când iei masa în oraș. De-a lungul timpului, acestea au învățat să se apropie de oameni într-un mod calm, adesea primind hrană, apă sau adăpost de la localnici și turiști. Această interacțiune susținută și constantă le-a făcut pe pisici aproape domestice, fiind foarte prietenoase și politicoase cu oamenii.

Clipul de față surprinde perfect această legătură dezvoltată între pisici și oameni, în care aceștia din urmă respectă animalele, dar și ele, la rândul lor, apreciază grija oferită.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

,

