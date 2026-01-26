Reciclezi sticle și hrănești animalele fără stăpân. Cum funcționează Pugedon, automatele de reciclare ingenioase care au grijă de pisicile și câinii vagabonzi din Istanbul

Credeți sau nu, există aproximativ 150.000 de câini și pisici fără stăpân în Istanbul, Turcia. Asta înseamnă 150.000 de animale care cutreieră străzile orașului alături de 14 milioane de locuitori.

Pugedon, automate care reciclează și hrănesc animalele comunitare

În ciuda faptului că există atât de mulți oameni în Istanbul, nimeni nu este dispus să le ofere acestor animale hrană, apă și adăpost. Din fericire, o companie turcească numită Pugedon a decis să creeze automate cu dublu rol: reciclează și oferă mâncare animalelor.

În Istanbul, grija pentru animalele străzii se traduce printr-o invenție numită „Pugedon”, automate de reciclare amplasate în parcuri. Când trecătorii introduc un pet de plastic în aparat pentru a fi reciclat, mașina eliberează automat o porție de mâncare și apă în tăvițele de jos pentru câinii și pisicile comunitare. Este un sistem „win-win” incredibil: orașul devine mai curat prin reciclare, iar animalele fără stăpân sunt hrănite gratuit, fără a cheltui banii primăriei, costul hranei fiind acoperit de valoarea plasticului reciclat.

Amplasare strategică în parcuri și zone publice din Istanbul

Aceste automate au capacitatea de a depozita și distribui hrană pentru pisici și câini vagabonzi. Majoritatea aparatelor sunt amplasate în parcuri și zone publice din Istanbul. Acest sistem încurajează publicul să arunce sticlele goale de plastic și să aibă grijă de animalele comunitare, notează Barnorama.

Funcționare simplă și eficientă

Odată ce bidonul este introdus în automat, o cantitate mare de hrană uscată este distribuită în bolurile pentru animale de companie. Are inclusiv apă pentru câini și pisici. Cea mai interesantă parte a acestor aparate este că Pugedon a promis guvernului că nu va trebui să plătească pentru ele. Acest lucru i-a dat companiei posibilitatea de a le amplasa oriunde.

Un detaliu tehnic ingenios al acestor aparate este modul în care folosesc lichidele rămase. Pugedon a observat că oamenii aruncă adesea sticlele de plastic cu puțină apă pe fund. Automatele au o pâlnie specială unde trecătorii pot vărsa apa rămasă înainte de a recicla sticla, apă direcționată direct în bolul animalelor.

Model economic sustenabil

Modelul economic al aparatelor este remarcabil prin simplitate și sustenabilitate. Compania producătoare acoperă costurile hranei uscate (bobițe) a animalelor exclusiv din vânzarea plasticului colectat către centrele de reciclare. Astfel, stațiile nu necesită fonduri publice sau donații constante pentru a funcționa, ci se autofinanțează prin simpla participare a cetățenilor la actul de reciclare.

De asemenea, independența energetică este un alt punct forte al acestor stații de hrană. Majoritatea unităților Pugedon au panouri solare amplasate pe acoperiș, care furnizează electricitatea necesară pentru funcționarea senzorilor și a mecanismului de distribuire. Acest lucru permite amplasarea lor în parcuri sau pe străzi lăturalnice, fără a fi nevoie de cabluri trase sau de conectare la rețeaua electrică a orașului.