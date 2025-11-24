Hrănirea câinilor fără stăpân din Istanbul va fi interzisă, la fel ca şi accesul acestor animale în zonele publice din metropola turcă, au hotărât luni autorităţile provinciale, transmite agenţia DPA, transmite Agerpres.

Accesul câinilor fără stăpân va fi interzis pe trotuare, în unităţile sanitare şi educaţionale, în aeroporturi, în lăcaşurile de cult, ori în parcuri şi grădini, interdicţia având drept scop prevenirea răspândirii dăunătorilor şi poluarea mediului, au indicat autorităţile.

Nu au fost furnizate detalii cu privire la posibilele sancţiuni.

Noile măsuri vizează, de asemenea, accelerarea capturării şi sterilizării câinilor fără stăpân şi a relocării acestora în adăposturi.

Autorităţile municipale vor fi responsabile cu implementarea noilor reguli.

Această problemă a devenit extrem de controversată de la adoptarea, anul trecut, a unei legi care permitea eutanasierea câinilor fără stăpân în anumite situaţii. Autorităţile municipale pot fi acum obligate să captureze aceste animale şi să le transporte în adăposturi. Adăposturile urmează apoi să caute proprietari pentru aceste animale.