Adăpostul public de animale din Suceava colaborează cu Primăria într-o campanie dedicată iubitorilor de animale și patrupezilor. Pe 16 decembrie, în centrul orașului, vor fi aprinse luminile și bradul, iar vizitatorii sunt primiți cu patrupezii lor.

Un Crăciun cu prieteni blănoși

Adăpostul public din Suceava a făcut pe Facebook o postare în care a anunțat că marți, 16 decembrie, ora 17:00, că orice stăpân poate veni alături de cățelul său, pentru a asista la spectacolul de lumini. Campania a fost realizată cu sprijinul Primăriei Suceava, care susține iubitorii de animale și adopția responsabilă.

De asemenea, reprezentanți ai adăpostului public vor fi prezenți la eveniment, alături de mai mulți câini ce așteaptă să fie adoptați de Crăciun. Cetățenii din Suceava se arată încântați de inițiativă și laudă adăpostul public, dar și primăria, pentru că încurajează prezența animalelor în spațiul public, de sărbători.

Mai multe orașe din țară au renunțat la spectacolele de artificii de Anul Nou, pentru a proteja animalele. În locul artificiilor, vor fi proiectate lumini și lasere.

