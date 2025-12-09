STIRI

Un Crăciun de poveste în Suceava: Aprinderea bradului alături de căței / Adăpostul public invită iubitorii de animale la spectacolul de lumini

Catinca Andrușcă 9 decembrie 0 comentarii
O femeie ține un câine în brațe, la un târg de Crăciun Sursa foto: Adăpostul Public Suceava

Adăpostul public de animale din Suceava colaborează cu Primăria într-o campanie dedicată iubitorilor de animale și patrupezilor. Pe 16 decembrie, în centrul orașului, vor fi aprinse luminile și bradul, iar vizitatorii sunt primiți cu patrupezii lor.

Un Crăciun cu prieteni blănoși

Adăpostul public din Suceava a făcut pe Facebook o postare în care a anunțat că marți, 16 decembrie, ora 17:00, că orice stăpân poate veni alături de cățelul său, pentru a asista la spectacolul de lumini. Campania a fost realizată cu sprijinul Primăriei Suceava, care susține iubitorii de animale și adopția responsabilă.

De asemenea, reprezentanți ai adăpostului public vor fi prezenți la eveniment, alături de mai mulți câini ce așteaptă să fie adoptați de Crăciun. Cetățenii din Suceava se arată încântați de inițiativă și laudă adăpostul public, dar și primăria, pentru că încurajează prezența animalelor în spațiul public, de sărbători.

Mai multe orașe din țară au renunțat la spectacolele de artificii de Anul Nou, pentru a proteja animalele. În locul artificiilor, vor fi proiectate lumini și lasere.

Sursa foto: Adăpostul Public Suceava

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

