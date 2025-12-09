Choco, un câine din California, a fost adoptat în 2016 de o familie iubitoare, unde a trăit până în 2021. Atunci, el a fugit de acasă și nu a mai fost găsit decât anul acesta, în statul Massachusetts.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Întoarcerea acasă

După cinci ani de căutări, microcipul lui Choco i-a alertat pe stăpânii câinelui că patrupedul a fost găsit în Detroit, Massachusetts, de o asociație de animale. Choco a fost legat de un copac din apropierea sediului.

„După 1.645 de zile, adică 4 ani și 7 luni, a apărut la 3.684 de kilometri distanță, legat de gardul unui mic adăpost din Lincoln Park, lângă Detroit, Michigan. Choco avea un microcip cu un număr de contact actual. Proprietarul a fost contactat de către adăpost”, au declarat reprezentanții asociației Helping Paws and Claws, potrivit publicației People.

Helping Paws and Claws l-a ajutat pe Choco să ajungă acasă, cu ajutorul oamenilor de pe social media. Un urmăritor l-a ajutat pe Choco să ajungă în California pe gratis, iar mai mulți voluntari s-au oferit să-l conducă până în aeroport. Câinele a ajuns acasă pe 3 decembrie, unde i-a cunoscut pe copiii stăpânilor săi, care s-au născut în perioada în care a fost dat dispărut.

Patricia, stăpâna lui Choco, a transmit tuturor persoanelor care dețin animale să-și microcipeze patrupezii, pentru a ști întotdeauna unde se află în cazul în care se pierd de casă.

Citește și:

Speranța din Gh­etuțe: Vedete, voluntari și căței au umplut Cotroceniul cu magie în dimineața de Moș Nicolae (VIDEO)

Care este cel mai bun nisip pentru o pisică fără gheare: Opțiunile care îi vor face viața mult mai simplă micii feline (VIDEO)