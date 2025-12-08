Un iubitor de animale învie șarpele electrocutat făcându-i respirație gură la gură. Imaginile fac înconjurul lumii (VIDEO)

Un indian a uimit internetul după ce a readus la viață un șarpe electrocutat, folosind tehnica de resuscitare gură la gură, notează IndiaToday. Incidentul s-a produs într-o zonă rurală din Gujarat, în timp ce mai mulți muncitori lucrau pe câmp. Rutina lor de dimineață a fost întreruptă brusc când au observat un șarpe urcând pe un stâlp electric. În doar câteva secunde, reptila a atins un cablu de înaltă tensiune și s-a prăbușit fără suflare.

Șarpe electrocutat, resuscitat de un indian

Muncitorii au alertat rapid un voluntar cunoscut în zonă pentru intervenții la animale sălbatice, Mukesh Vayad, care trăiește în același sat și este adesea chemat în astfel de situații. Bărbatul a ajuns imediat la fața locului și a constatat că șarpele nu mai prezenta semne de viață.

Într-o încercare disperată de a salva reptila, Vayad i-a deschis gura și i-a făcut respirație gură la gură, imitând procedura de resuscitare cardiopulmonară. Treptat, șarpele a început să miște ușor, iar la scurt timp s-a târât singur spre pădurea din apropiere. Videoclipul a făcut înconjurul lumii, adunând milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

