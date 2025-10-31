După mulți ani de cercetări, oamenii de știință au descoperit noi semne ale durerii la pisici. Salt uriaș în descifrarea comportamentului felin

Proprietarii de pisici din toată lumea sunt familiarizați cu personalitățile, obiceiurile și preferințele animalelor de companie și sunt pricepuți în a observa când comportamentul prietenilor lor felini diferă de normal. Cu toate acestea, înțelegerea a ceea ce înseamnă aceste schimbări poate fi o sarcină mult mai dificilă.

Studiu despre pisici

Prin urmare, oamenii de știință veterinari s-au reunit și au identificat 25 de semne comportamentale afișate de pisici care ar putea indica faptul că acestea suferă de durere.

Consensul experților, condus de dr. Isabella Merola și profesorul Daniel Mills de la Universitatea din Lincoln, Marea Britanie, susținut de organizația caritabilă pentru pisici Feline Friends (Derbyshire), reprezintă prima listă de acest fel convenită de un grup de experți veterinari în medicina felină.

Cercetarea, publicată de revista științifică PLOS One, a implicat cadre universitare și practicieni clinicieni proeminenți din întreaga lume, cu specializări precum medicină internă, anesteziologie, oncologie, stomatologie, dermatologie, oftalmologie și neurologie.

Cum se manifestă durerea la pisici

Lista pe care au creat-o ar putea ajuta acum proprietarii de pisici și medicii veterinari să identifice semne importante că animalele suferă și, în cele din urmă, să reducă suferința, ducând la o diagnosticare mai rapidă a problemelor și bolilor.

Scopul studiului a fost de a colecta și clasifica opiniile experților cu privire la posibilele semne comportamentale la pisici care denotă durere. Aceste simptome au fost clasificate fie ca „suficiente” (prezența lor indica faptul că pisica suferă durere), fie ca „necesare” (semnele trebuie să fie prezente pentru a concluziona că felina suferă durere) pentru evaluarea durerii la pisici.

Prin repetarea unui proces de analiză și selecție a comportamentului, studiul lor a relevat 25 de semne cheie „suficiente”, cum ar fi absența îngrijirii, postura cocoșată, evitarea zonelor luminoase, schimbarea comportamentului de hrănire și dificultatea de a sări, toate acestea implicând durere, dar fără semne „necesare”.

Profesorul Daniel Mills, profesor de medicină veterinară comportamentală la Facultatea de Științe ale Vieții a Universității din Lincoln, a declarat: „Atât proprietarii, cât și medicii veterinari sunt capabili să recunoască multe dintre schimbările comportamentale la pisici care au legătură cu durerea.

Detalii importante pentru stăpânii de animale

Cu toate acestea, stăpânii pot să nu recunoască întotdeauna relevanța clinică a ceea ce văd. De exemplu, aceștia pot considera schimbările ca o parte inevitabilă a îmbătrânirii naturale și să nu le raporteze medicului veterinar ca o preocupare sau cel puțin nu până când comportamentele nu devin destul de severe. Sperăm că existența unei liste de criterii mai obiective, care se referă la semne specifice de durere, ar putea îmbunătăți capacitatea atât a proprietarilor, cât și a medicilor veterinari de a o recunoaște”.

„Pe parcursul studiului am consultat o varietate de experți internaționali pentru a ne asigura că semnele sunt indicatori universali ai durerii. Prin crearea acestui set punem bazele studiilor viitoare privind detectarea precoce a durerii la pisici, utilizând scale care se bazează pe observații naturale”.

Oamenii de știință au întreprins proiectul ca parte a unei inițiative ample ce viza identificarea expresiei durerii la pisici, concentrându-se pe față. Acest studiu inițial a fost un preludiu cheie pentru cercetarea menită să vadă dacă anumite elemente faciale erau recunoscute pe scară largă ca simptome ale durerii. S-a constatat că nu a fost cazul, însă activitatea continuă a experților indică faptul că fața ar putea fi, de fapt, foarte utilă în observarea durerii, deși semnele sunt foarte subtile.

Caroline Fawcett, președinta organizației Feline Friends, afirmă că rezultatele obținute până acum în urma cercetărilor reprezintă un salt major către o mai bună înțelegere a animalelor noastre de companie.

„Pisicile sunt cunoscute pentru faptul că nu arată că suferă și, cu cât putem afla mai multe despre aceste semnale, cu atât mai repede le putem duce la veterinar pentru diagnostic și tratament. Mai este mult de parcurs până când semnele subtile pot fi identificate, dar suntem foarte încântați de progresele de până acum”, a precizat ea.