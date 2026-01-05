Adevăratul motiv pentru care câinele ascunde mâncarea și jucăriile, potrivit oamenilor de știință. Cum se traduce unul dintre cele mai ciudate obiceiuri ale câinilor

Câinele tău obișnuiește să-și ascundă recompensa scumpă sub o pătură, în spatele unei perne sau într-o groapă proaspăt săpată în curte? Ai putea crede că se pregătește pentru apocalipsă, dar câinii nu își fac provizii de mâncare din cauza anxietății legate de dezastrul iminent.

În schimb, dezvăluie modul în care trecutul lor evolutiv încă modelează comportamentele moderne. Această strategie inovatoare ne oferă o perspectivă unică asupra modului în care îi putem ajuta să trăiască bine.

De ce își ascunde câinele mâncarea, recompensele și jucăriile prin casă sau curte

„Caching” este termenul științific pentru depozitarea alimentelor în locuri ascunse pentru utilizare ulterioară. Acest comportament este răspândit în tot regnul animal, de la veverițe la ciori și lupi.

Comportamentul câinilor moderni este o rămășiță instinctivă. Reflectă modelele de hrănire competitive ale strămoșilor lor care trăiau prin vânătoare, pentru care asigurarea hranei era imprevizibilă, dar crucială pentru supraviețuire.

Animalele se bazează pe o combinație de memorie spațială bazată pe miros și observație pentru a-și aminti unde au ascuns obiecte speciale, cum ar fi mâncare, recompense și jucării.

Când vedem câinii ducându-și jucăriile în locuri liniștite pentru a le ascunde, adulmecând păturile pentru a-și acoperi recompensele sau săpând o groapă pentru un os în curtea din spate, ei nu sunt îngrijorați că rămân fără mâncare. Acest comportament este determinat de un mecanism de supraviețuire moștenit. Nu ar trebui considerat o dovadă că anticipează că vor fi flămânzi în viitor, scrie Science Alert.

Este acest comportament o problemă?

Dacă descoperi că este un comportament problematic în casă, trebuie să știi motivul care stă la baza acestuia. Comportamentul câinilor este modul în care comunică cu noi, iar cel pe care îl percepem ca fiind problematic (cum ar fi lătratul, săpatul și săritul) este adesea normal

Când invităm câinii în casele noastre, să locuiască cu noi, trebuie să le oferim oportunități de exprimare pentru comportamentele lor naturale. Acestea includ activitatea fizică zilnică, conexiunile sociale de care se bucură și stimularea mentală.

Jucăriile interactive de tip puzzle cu hrănire lentă pot fi o modalitate excelentă de a le oferi interacțiune comportamentală bazată pe mâncare. În felul acesta, câinele este nevoit să „rezolve” activ problemele pentru a-și atinge obiectivul. Rămâne ocupat și fericit, reducând plictiseala și anxietatea.

Data viitoare când îți vezi câinele ascunzând cu grijă mâncarea, te poți relaxa, știind că nu este îngrijorat de o apocalipsă iminentă și nici nu protestează, ci este un comportament normal, natural, care vorbește despre trecutul său sălbatic.

