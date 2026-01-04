Un câine devotat a plătit cu viața pentru loialitatea sa, rămânând până în ultima clipă alături de stăpânul rănit, după ce cei doi au fost prinși de mareea în creștere pe o plajă din Cornwall, Anglia.

Imagini dramatice surprind operațiunea de salvare desfășurată pe plaja Perranporth, unde un bărbat și câinele său au rămas izolați pe stânci, în timp ce valurile puternice înaintau rapid spre țărm.

Strigătele de ajutor au fost auzite de turiști

Strigătele disperate ale bărbatului au fost auzite de mai mulți turiști aflați în zonă, care au sunat la serviciile de urgență în jurul orei 16:30. La fața locului au intervenit echipele de salvare ale Pazei de Coastă din St Agnes și Newquay, un elicopter de salvare, precum și o ambarcațiune RNLI din St Agnes, în condiții extrem de periculoase, cu valuri uriașe care loveau stâncile, notează Daily Mail.

Potrivit martorilor, bărbatul ar fi căzut de pe poteca de coastă aflată deasupra plajei, rănindu-se grav la picior. În tot acest timp, câinele său a rămas lipit de el, refuzând să-l părăsească.

Stăpânul a fost salvat, câinele a rămas în urmă

Echipajele au ajuns la timp pentru a-l evacua pe bărbat, care a fost ridicat cu troliul în elicopter și transportat de urgență la spital. Din păcate, câinele său credincios a rămas pe stânci, într-o zonă extrem de periculoasă, inaccesibilă echipelor de salvare.

După ce bărbatul a fost dus în siguranță, salvatorii au început imediat căutările disperate pentru animal. Deși câinele a fost zărit ulterior, condițiile meteo severe și poziția sa pe stânci au făcut imposibilă recuperarea lui.

„După ce a fost depus fiecare efort posibil pentru a-l salva, din păcate nu am reușit să ajungem la câine”, a declarat un purtător de cuvânt al Pazei de Coastă din St Agnes. „Ne exprimăm profunda compasiune față de persoana care și-a pierdut animalul iubit în acest incident.”

O misiune extrem de dificilă

Ofițeri specializați în siguranță au fost poziționați pe marginea stâncilor pentru a căuta câinele atât de sus, cât și printre rocile de dedesubt. Un membru al echipei a reușit să-l localizeze, însă zona era prea periculoasă pentru ca bărcile de salvare să poată ajunge acolo.

„Misiunea noastră principală este salvarea vieților omenești. Sunt momente extrem de dificile atunci când rezultatul nu este cel pe care ni-l dorim. Suntem profund întristați de deznodământul acestei intervenții”, a mai transmis reprezentantul Pazei de Coastă.

Martorii, marcați de scenă

Bruce Hargrave, unul dintre martori, a povestit că se afla pe stânci, fotografiind păsări, când a auzit elicopterul. „La început am crezut că este un exercițiu, dar apoi am văzut o fetiță plângând și mi-am dat seama că se întâmplă ceva grav. Mareea urca rapid, iar plaja de sub stânci era deja acoperită de apă. Bărbatul era rănit, iar câinele stătea lângă el.”

Alți martori au descris condițiile ca fiind extrem de dure: vânt puternic, frig pătrunzător și valuri uriașe care se izbeau de stânci. Echipajele RNLI au încercat de mai multe ori să ajungă la câine, însă vremea i-a obligat, în cele din urmă, să renunțe.

„Valurile erau atât de puternice încât părea imposibil să fie recuperat… a fost sfâșietor”, a scris o martoră pe rețelele sociale.