Așa cum bine știm, micile feline sunt prădători feroce care au un apetit pentru păsări mici. Este dificil să ai în aceeași casă atât pisici, cât și păsări și de aceea, trebuie să iei unele măsuri de protecție, sugerează The Spruce Pets.

Pisicile și păsările pot trăi în aceeași casă, dar în anumite condiții

Ca să te asiguri că nu vor exista evenimente neplăcute, trebuie să faci în așa fel încât pisica să nu poată ajunge la pasăre. Oricât de liniștită o consideri pe felina ta (ceea ce poate fi și adevărat), instinctul de prădător se poate activa oricând. Fără o barieră, viața păsării este mereu în pericol.

Firește, există și situații când pisicii nu-i pasă că în mediul ei există și o pasăre. Câteodată se și împrietenesc, așa cum vezi și în videoul de mai jos:

Dar acestea sunt excepții, astfel că, dacă cele două animale nu au avut nicio interacțiune, este mult mai prudent să le ții separate.

Instinctele naturale ale pisicilor și păsărilor

În natură, pisicile vânează prin ambuscadă, iar hrana lor este constituită din rozătoare, reptile, pești și păsări. Mai mult decât atât, pisicile au obiceiul să se joace cu prada.

În schimb, păsările fug sau își iau zborul la cea mai mică tulburare sau amenințare. Totodată, pot ciripi pentru alertarea altor păsări, în cazul prezenței unui prădător.

Cât de periculoase sunt pisicile pentru păsări?

Pisicile pot omorî cu ușurință o pasăre mică. Ghearele ascuțite și colții sunt arme prin care felina poate provoca răni fatale și infecții. Rănile pe care le poate provoca sunt severe, precum smulgerea penelor și zgârieturile adânci.

Poate o pasăre să rănească o pisică?

Există și asemenea situații atunci când pasărea este suficient de mare încât să se poată apărea. Astfel, ciocul și ghearele devin arme care pot provoca răni serioase pisicii.

Cum poți face ca pisica și pasărea să trăiască împreună?

Chiar dacă nu se pot înțelege, nu înseamnă că va trebui să renunți la una dintre ele. Cea mai simplă și la îndemână metodă este de a achiziționa o colivie pentru păsări. Multe specii au nevoie să zboare, iar acest lucru se va face numai sub supraveghere. Colivia trebuie să fie într-un loc sigur, greu accesibil felinei tale curioase. Reține și că aceasta trebuie să fie închisă extrem de bine.

Poți ține animalele în camere diferite, dacă este posibil. De fapt, ca pasărea să fie cât mai puțin stresată, este bine să aibă o cameră dedicată, unde pisica nu intră, sau are acces rar, doar atunci când ești prezent.