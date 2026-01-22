Sănătatea digestivă este un subiect din ce în ce mai popular, nu doar pentru oameni, ci și pentru animalele de companie. Un sistem digestiv sănătos influențează starea generală a câinilor și pisicilor, de la nivelul de energie și imunitate, până la aspectul pielii și blănii, și chiar comportamentul și starea de spirit.

Statisticile arată că problemele digestive rămân una dintre cele mai frecvente cauze ale vizitelor la veterinar. Potrivit Royal Veterinary College (RVC), 1 din 12 câini din Marea Britanie suferă de diaree acută care necesită îngrijire veterinară cel puțin o dată pe an. Rase precum Cavapoo, Maltese, Pudel, Ciobănesc German, Bulldog American și Rottweiler sunt cele mai expuse.

Ce înseamnă „sănătatea digestivă” la câini și pisici

Sănătatea digestivă se referă la modul în care funcționează sistemul digestiv al animalului și la echilibrul ecosistemului din intestin, numit microbiom intestinal. Microbiomul este format din trilioane de microorganisme, inclusiv bacterii benefice, care ajută la digestia alimentelor, absorbția nutrienților și protecția împotriva infecțiilor, notează Companion Life.

Un microbiom echilibrat contribuie și la reglarea sistemului nervos, influențând starea de spirit și comportamentul. Atât câinii, cât și pisicile depind de un microbiom sănătos pentru bunăstarea lor generală.

Semne că animalul tău are probleme digestive

Animalele nu ne pot spune când se simt rău, dar există semne clare de probleme digestive:

Diaree sau constipație

Vărsături

Gaze, balonare, zgomote stomacale

Schimbări în apetit

Consumarea de lucruri neobișnuite (iarbă, pietricele, fecale)

Alte indicii pot fi mai subtile: lipsa energiei, letargie, respirație urât mirositoare, schimbări de comportament sau stare de spirit.

Pisicile, de exemplu, sunt mai bune la ascunderea problemelor de sănătate. Poți observa că devin retrase, se spală excesiv sau că blana lor devine ternă și lipsită de strălucire.

Atenție: uneori, problemele digestive pot indica afecțiuni mai grave. Dacă observi aceste semne frecvent, consultă întotdeauna un veterinar.

Cauze comune ale problemelor digestive

Problemele digestive pot apărea din mai multe motive:

Dietă de proastă calitate – Lipsa nutrienților esențiali poate afecta intestinul.

Reacții adverse la anumite alimente – Digestia dificilă, infecții ale urechii sau mâncărimi pot fi semne.



Stres sau anxietate – Modificările de mediu sau rutină pot provoca tulburări digestive.

Medicamente, inclusiv antibiotice – Pot dezechilibra bacteriile benefice din intestin.

Paraziți și infecții – Viermi, Giardia sau bacterii pot provoca diaree și disconfort.

Îmbătrânirea – Funcția digestivă se poate încetini la animalele mai în vârstă.

Cum poți susține sănătatea digestivă a câinelui sau pisicii

Alege hrana potrivită

Alimentația are un rol esențial în menținerea microbiomului intestinal. Hrana ușor digerabilă ajută animalele să absoarbă nutrienții mai eficient și reduce problemele precum diareea sau gazele.

Fibrele

Fibrele alimentare sunt fermentate de bacteriile bune din intestin, producând acizi grași cu lanț scurt, care au efect antiinflamator și sprijină sistemul imunitar. Surse bune de fibre pentru câini: cereale integrale (secară, ovăz, grâu) și legume (dovleac, cartof dulce). Pentru pisici, care sunt carnivore stricte, cantități mici de fibre digerabile pot fi totuși benefice.

Postbiotice

Postbioticele sunt compuși benefici produși de probiotice care susțin confortul digestiv, reduc inflamația și ajută la absorbția nutrienților, chiar și fără prezența probioticelor vii.

Consultă un specialist

Înainte de a schimba dieta animalului, consultă un veterinar sau nutriționist pentru animale. Aceștia te pot ghida să alegi hrana care susține sănătatea digestivă și bunăstarea generală.

Sara Rowley, șefa departamentului de calitate la Vet’s Kitchen, spune: „Sănătatea începe în intestin. Hrana corectă, adaptată nevoilor digestive ale animalului, este unul dintre cele mai eficiente moduri de a-i îmbunătăți starea generală.”