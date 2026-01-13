Fosforul este un nutrient esențial pentru câini și pisici, dar în exces poate provoca probleme renale și alte afecțiuni de sănătate, mai ales atunci când provine din săruri de fosfat adăugate pentru îmbunătățirea texturii, legării apei și palatabilității hranei.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un studiu recent arată însă că procesarea hranei umede la conservă poate masca prezența fosfaților adăugați, ceea ce ridică probleme pentru etichetarea corectă și formularea dietei.

Cum afectează procesarea la conservă nivelul de fosfor

Cercetătorii de la Universitatea Ludwig Maximilian din München au descoperit că, după conservarea termică, hrana umedă pentru animale poate părea să conțină mai puțin fosfor solubil în apă decât conține de fapt, notează Pet Food Industry.

„Rezultatele acestui studiu indică faptul că nivelul de fosfor adăugat în hrana comercială pentru animale este probabil mai mare decât arată măsurătorile rapide de solubilitate în apă,” au scris autorii în Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.

Aceasta înseamnă că fosfații adăugați pot rămâne „ascunși” în testele de laborator standard, chiar dacă cantitatea adăugată a fost aceeași înainte de procesare.

Experimentul care a măsurat fosforul din hrana pentru pisici

Cercetătorii au pregătit un aliment complet, tip terrine, pentru pisici, cu 18 variante diferite:

Un lot de control fără fosfați adăugați

Loturi cu fosfați adăugați: acid fosforic, fosfat monosodic, fosfat monopotasic și fosfat dicalcic

Au comparat hrana crudă și hrana la conservă, folosind o metodă care măsoară cât fosfor se dizolvă în apă după 1 minut – o metodă care funcționează bine pentru detectarea fosfaților adăugați în hrana neprocesată.

Rezultatele au arătat că:

În hrana crudă, cantitatea de fosfat adăugat se corela bine cu fosforul solubil în apă.

După conservare, valorile de fosfor solubil după 1 minut au scăzut considerabil, chiar dacă cantitatea de fosfat adăugat era aceeași.

Practic, hrana la conservă poate conține fosfați adăugați în cantități mari, dar testele rapide arată valori mai mici.

Implicații pentru etichetarea hranei pentru animale

În Uniunea Europeană, nu este obligatoriu să se declare pe etichete cantitatea totală de fosfor sau sursa fosfaților adăugați.

Autorii sugerează că producătorii care își doresc transparență, mai ales pentru produse destinate animalelor senior sau celor cu probleme renale, ar trebui să:

Să țină documentație internă despre adăugarea fosfaților, în loc să se bazeze pe teste de solubilitate.

Să comunice voluntar în etichete și în declarațiile de ingrediente despre prezența fosfaților adăugați.

Această abordare poate ajuta proprietarii de câini și pisici să ia decizii mai informate pentru sănătatea animalelor lor.

Ce înseamnă pentru formularea hranei

Pentru echipele de nutriție, rezultatele studiului arată că procesarea la conservă nu reduce neapărat disponibilitatea fosforului:

Deși solubilitatea rapidă scade, fosforul solubil după 90 de minute în soluție ușor acidă rămâne corelat cu fosfații adăugați, atât în hrana crudă, cât și în hrana la conservă.

Ajustarea raportului calciu-fosfor în limitele practice nu modifică recuperarea fosforului solubil rapid.

Astfel, fosforul rămâne un element important de monitorizat în hrana umedă pentru câini și pisici, mai ales pentru dietele speciale.