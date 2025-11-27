Un nou studiu sugerează că pisicile grase te pot ajuta să slăbești. Care este explicația

Noi cercetări sugerează că pisicile grase ar putea ajuta oamenii să slăbească și să combată obezitatea. Semănăm mai mult cu animalele noastre de companie decât ne dăm seama, iar totul are legătură cu ceea ce se întâmplă în intestinele noastre.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pisicile ar putea fi cel mai eficient aliat în combaterea obezității

Microbiomul felinelor reacționează la schimbările alimentare la fel ca al nostru. O nouă cercetare prezintă modul în care oamenii de știință au analizat probe de fecale de la pisici obeze.

Felinelor li s-au administrat patru diete diferite pe parcursul a 16 săptămâni, timp în care au fost monitorizate greutatea și alte modificări corporale.

Studiul oamenilor de știință

Noul studiu a descoperit niveluri ridicate de acid propionic, cunoscut și ca acid gras, în așternutul pisicilor atunci când acestea au urmat o dietă hipocalorică, lucru care le-a ajutat să slăbească. Se crede că acest efect se datorează unei creșteri a bacteriilor Prevotella 9 copri. Când dieta pisicilor a revenit la o „la normal”, nivelul acestui acid a scăzut. Datorită similarității microbiomului intestinal, această descoperire ar putea ajuta și oamenii să slăbească.

Studiul Departamentului de Științe Clinice Veterinare din cadrul Colegiului de Medicină Veterinară al Universității de Stat din Ohio s-a bazat pe pisici din SUA. Raportul arată că aproximativ 60% dintre felinele din America sunt supraponderale sau obeze.

„Modelele pe rozătoare și studiile clinice umane au arătat că acizii grași cu lanț scurt (AGSC), derivați din flora intestinală, joacă un rol în obezitate și rezistența la insulină. Aceste roluri au fost explorate puțin la pisici, unde, în SUA, se estimează că 60% dintre ele sunt supraponderale sau obeze”, potrivit studiului.

„La fel ca oamenii, pisicile obeze au prezentat o structură și o funcție microbiană modificată, favorizând producția de acid propionic în timpul pierderii în greutate induse de deficitul caloric”, susțin cercetătorii.

Asta înseamnă că ți-ai putea face pisica parteneră în lupta cu kilogramele în plus. Încă un motiv în plus să iubim pisicile.