Schior și câinele lui, surprinși de o avalanșă uriașă. Momentul a fost filmat (VIDEO)

Un schior și câinele lui au fost surprinși de o avalanșă bruscă în timp ce se afla în Munții Pirinei din Andorra. Sportiva Ares Masip a declanșat accidental alunecarea de teren în timp ce schia în afara pârtiei alături de câinele său husky, Cim.

Schior și câinele lui, surprinși de o avalanșă uriașă

Incidentul a fost surprins de camera pe care Masip o avea montată pe cască. Ulterior, sportiva a distribuit scenele pe Instagram, pentru a le arăta și urmăritorilor săi ce se poate întâmpla atunci când o persoană face o astfel de greșeală.

Pe filmare se poate auzi cum, speriată, Masip strigă numele câinelui său de mai multe ori: „Cim! Cim!”, în speranța că va face câinele să fugă din calea pericolului. Husky-ul a alergat spre stăpâna sa, însă zăpada a fost mai rapidă și a tras câinele și dus la vale. Alunecarea de teren a ajuns-o din urmă și pe schioare, care s-a lăsat târâtă până jos de valul de zăpadă.

După câteva secunde în care panica a plutit în aer, avalanșa s-a oprit, iar Masip s-a ridicat din zăpadă și s-a scuturat. La fel a făcut și Cim, ambele supraviețuind în mod miraculos fără vreo rană, ci doar cu o sperietură zdravănă.

La ce trebuie să fie atenți oamenii

În descrierea videoclipului, Masip a explicat că totul s-a petrecut în zona Cim de l’Hortell, la o altitudine de aproximativ 2.400 de metri. Cunoștea zona bine, căci schiase acolo de mai multe ori fără vreun eveniment notabil. Mai mult, riscul de avalanșă fusese estimat moderat, iar urmele proaspete de schi din zonă au făcut-o pe Masip să considere totul sigur, potrivit ndtv.com.

„Nu este vorba de faptul că condițiile erau sigure. Ci de faptul că păreau sigure. E bine să ne amintim că riscul zero pur și simplu nu există. Astăzi a fost o sperietură și o lecție bună la nivel personal. Dacă ajută pe cineva să nu lase garda jos de încredere, va fi bine”, a mai scris schioarea la postarea sa de pe Instagram.

Prima avalanșă mortală înregistrată în Munții Pirinei a avut loc în anul 1444, când o alunecare masivă de teren a distrus satul Gessa din Val d’Aran, Catalonia. Atunci majoritatea locuitorilor au fost uciși, iar satul a fost reconstruit din cauza distrugerilor aproape totale. O altă avalanșă uriașă a avut loc în Gessa în anul 1600, urmată de o alunecare de teren care a distrus satul Unha. Atunci 15 persoane care se adăposteau într-o casă pe care o considerau sigură au murit.

