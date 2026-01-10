Cățelușă speriată și dezorientată, găsită de Salvamont Brașov pe pârtie. Avertisment dur pentru stăpânii de animale: „Câinii nu au ce căuta pe pârtie decât în spatele sau între picioarele stăpânului”

Sâmbătă dimineață, în timpul patrulării, Salvamont Brasov a găsit pe pârtie o cățelușă speriată și dezorientată. Salvatorii montani au luat-o în brațe și au coborât-o în stațiune, iar pentru că avea zgardă cu număr de telefon, a fost contactat stăpânul pentru a o prelua. Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural a reacționat la această veste și a avut un mesaj foarte important pentru stăpânii patrupedei.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cățelușă salvată de pe pârtie

Un incident care putea avea un deznodământ tragic s-a încheiat fericit sâmbătă dimineață, 10 ianuarie 2026, pe una dintre pârtiile din Brașov, datorită vigilenței salvatorilor montani. În timpul unei acțiuni de patrulare, echipa Salvamont Brașov a observat o cățelușă vizibil speriată și dezorientată, aflată singură pe pârtie.

Fără să stea pe gânduri, salvatorii au luat animalul în brațe și l-au coborât în siguranță în stațiune. Din fericire, cățelușa purta zgardă cu număr de telefon, ceea ce a permis contactarea rapidă a stăpânului, care a fost anunțat să vină să o recupereze. Gestul salvatorilor a fost apreciat și de Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural, care a transmis un avertisment proprietarilor de câini.

Mesajul transmis de Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural

„Felicitări din tot sufletul, dragi colegi! Chiar sper ca oamenii ăia să aibă grijă de ea, asta însemnând că nu trebuie alergată pe pârtie “pt că e Border Collie si are nevoie de mișcare”, pentru că la cele 6-7 luni pe care le are, sistemul osos încă nu este format și va dezvolta probleme grave pe la 4-5 ani. În plus, câinii nu au ce căuta pe pârtie decât in spatele sau între picioarele stăpânului, altminteri sfârșind ruptă de alți schiori. Vă rugăm să transmiteti asta stăpânilor…”, a scris Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural în mediul online.

Vezi și Expoziție de păsări şi animale mici la Baia Mare. Copiii sunt cei mai fericiți: „Avem rase diverse de iepuri, găini, cocoşi, porumbei, păuni, majoritatea exemplare deosebite, unele achiziţionate cu mare efort şi căutare”

Evacuare la Miau Cafe: Pisicile sunt în pericol și cafeneaua cere sprijin. Se caută foster și spațiu temporar