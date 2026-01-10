Expoziție de păsări şi animale mici la Baia Mare. Copiii sunt cei mai fericiți: „Avem rase diverse de iepuri, găini, cocoşi, porumbei, păuni, majoritatea exemplare deosebite, unele achiziţionate cu mare efort şi căutare”

Sute de copii, dar şi pasionaţi de creşterea păsărilor şi animalelor mici au vizitat sâmbătă, 10 ianuarie 2026, expoziţia de profil găzduită de Colegiul C. D. Neniţescu din municipiul Baia Mare, transmite Agerpres.

Expoziția de animale mici și păsări a atras sute de vizitatori

“Expoziţia noastră are o latură educativă, pe care o păstrăm de mulţi ani, şi vine în ajutorul copiilor din oraş, care nu au posibilitatea să meargă la o mică fermă rurală sau familia nu are bunici la ţară. Ne bucurăm pentru că de fiecare dată elevii sunt cei mai interesaţi de modul cum se cresc păsările, iepurii, bibilicile sau găinile. Pun foarte multe întrebări şi sunt curioşi să afle detalii despre viaţa acestora.

Unii dintre ei îşi amintesc că au vizionat filme documentare şi doresc să şi completeze informaţii şi întreabă dacă aceste mici animale sau păsări ar putea fi crescute şi în oraş.

Din păcate, oraşul nu oferă prea multe condiţii de creştere, poate doar pentru cei care locuiesc la casă părinţii ar putea încerca să susţină o asemenea pasiune adresată copiilor. Important e că pe toată durata şederii în expoziţie copiii se deconectează puţin de telefonul mobil, admiră exponatele, pun întrebări şi au curiozităţi, fac fotografii”, a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici “Creasta Cocoşului” Maramureş, Marius Stan.

De la iepuri și găini de rasă la păuni spectaculoși

Potrivit acestuia, expoziţia aflată la cea de a 22-a ediţie i-a strâns la un loc pe crescătorii care fac parte din asociaţie cu cele mai frumoase exemplare de rasă.

“Avem peste 50 de membri activi în asociaţie, oameni pasionaţi, unii de la o vârstă tânără, semn încurajator pentru noi, dar şi speranţa că prin pasiunea lor reuşesc să îi determine şi pe alţii să se îndrepte spre acest domeniu. Pasiunea se transformă pentru alţii în preocupare extinsă şi devin în adevăratul sens al cuvântului crescători de animale sau păsări.

Sigur, avantajul îl au cei care locuiesc la ţară, deţin spaţii generoase, condiţii cât mai bune pentru creştere, dar şi cei care locuiesc la curte în oraşe, doar cu condiţia să aibă un spaţiu potrivit. (…) Avem în expoziţie rase diverse de iepuri, găini, cocoşi, porumbei, păuni, majoritatea exemplare deosebite, unele achiziţionate cu mare efort şi căutare. Dar ce nu face un pasionat pentru a se bucura de un iepure de rasă, cocoş sau găină mult dorit?”, a mai spus Marius Stan.

Concurs de frumusețe

Arbitrul, dar şi unul dintre principalii organizatori ai expoziţiei, Marinel Bertalan, a declarat că fiecare exemplar va fi evaluat de o comisie, iar la închidere, duminică, se vor oferi premii şi diplome.

“Toate exponatele sunt de mare valoare, iar fiecare expozant s-a străduit să aducă cel mai veritabil exemplar. O să avem un concurs de frumuseţe, iar fiecare exemplar va fi evaluat în baza unor criterii bine stabilite de comisie. Campionii pe diverse categorii vor primi cupe, diplome şi trofee. Concursul are rolul de a stimula participanţii şi a-i încuraja pentru viitoarea expoziţie”, a spus Marinel Bertalan.

Comunitatea pasionaţilor de animale mici şi păsări a adus la standuri peste 200 de exemplare diferite de iepuri, găini, cocoşi, porumbei sau bibilici. Expoziţia rămâne deschisă publicului până duminică la ora 15:00.