Câinii Salvamont, intervenție salvatoare în munți. A patra persoană găsită în viață, în 2025, la peste 40 de kilometri de casă și în pragul hipotermiei: „Felicitări Athos&Nicoară Andreica! Mândri de voi!”

O nouă intervenție cu final fericit pentru Salvamont România în 2025. A patra persoană dispărută a fost găsită în viață cu ajutorul câinilor de salvare, după mai multe zile de căutări, transmite pagina de Facebook – Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinii salvamont, misiune grea în munții Maramureșului

Un bărbat dispăruse de la domiciliu și a fost văzut ultima dată luni, în Pasul Prislop, la peste 40 de kilometri distanță de casă. Inițial, operațiunile de căutare s-au desfășurat fără unități canine, însă situația s-a schimbat, când a fost solicitat sprijinul Salvamont Maramureș și al câinilor special antrenați pentru astfel de misiuni.

În cursul dimineții, persoana dispărută a fost găsită în viață, adăpostită într-un grajd părăsit, însă în stare de hipotermie. Victima a primit îngrijiri de urgență. Salvamont România a transmis felicitări echipei implicate în acțiune, Athos și Nicoară Andreica, fără de care nu ar fi fost posibil acest deznodământ fericit.

„A patra persoană găsită în viață de câinii Salvamont România, doar în 2025!

Dispărut de acasă, a fost observat luni în pasul Prislop, la peste 40 km de domiciliu. Căutat fără unități canine până aseară, când s-a făcut solicitare de câine la Salvamont Maramures.

Găsit în viață în această dimineață, într-un grajd părăsit, în stare de hipotermie…

Felicitări Athos&Nicoară Andreica! Mândri de voi!”, este mesajul postat de salvamontiști.

Câinele Athos și instructorul canin Nicoară Andreica impresionează în misiuni și la antrenamente

La sfârșitul lunii octombrie, salvatorul montan Nicoară Andreica și partenerul său canin, Athos, au participat cu succes la examenul intermediar de pregătire canină, desfășurat în stagiul național organizat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR). Evenimentul s-a ținut în Munții Făgăraș, care a oferit condițiile ideale pentru testarea limitelor, abilităților și coordonării dintre salvatori și câinii de intervenție.

Stagiul de pregătire organizat de ANSMR a reunit 23 de echipe canine de salvare din toată țara. Pe parcursul mai multor zile, salvatorii montani și câinii de intervenții au lucrat intens, desfășurând exerciții complexe de căutare și salvare în condiții de iarnă.

Zăpada, vântul și frigul au pus la încercare atât rezistența fizică, cât și capacitatea de adaptare a echipelor om-câine. Antrenamentele s-au desfășurat sub coordonarea formatorilor specializați ai ANSMR, care au urmărit atent evoluția fiecărei echipe.

„Suntem extrem de mândri să anunțăm participarea cu succes a salvatorului montan Nicoară Andreica împreună cu partenerul său canin de bază, Athos, la examenul intermediar de pregătire canină!

Cei doi, membri ai Salvamont Maramureș, au fost prezenți la stagiul intensiv organizat de ANSMR – Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, desfășurat în masivii Munți Făgăraș.

Pregatirea centralizata a reunit nu mai puțin de 23 de echipe canine de salvare din întreaga țară si s-a desfășurat in conditii de iarna autentica. Toate echipele au avut rezultate excelente, demonstrând încă o dată profesionalismul și dedicația imensă a salvatorilor montani și a partenerilor lor patrupezi. FELICITĂRI tuturor salvatorilor montani participanți care, împreună cu echipele lor canine, au finalizat cu succes acest stagiu de pregătire!”, potrivit Focus MM.

Vezi și Veterinarii trag un semnal de alarmă: Bolile rare devin tot mai frecvente la animalele de companie / Cancer, diabet și afecțiuni tiroidiene la câini și pisici: Ce trebuie să observi