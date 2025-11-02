Câinele salvamont Athos a impresionat la stagiul de pregătire din Munții Făgăraș, în condiții de iarnă autentică. Patrupedul este printre cel mai bine pregătit din țară pentru salvarea de vieți omenești de pe munte

Salvamont Maramureș are un nou motiv de mândrie: salvatorul montan Nicoară Andreica și partenerul său canin, Athos, au participat cu succes la examenul intermediar de pregătire canină, desfășurat în stagiul național organizat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR). Evenimentul a avut loc în Munții Făgăraș, care a oferit condițiile ideale pentru testarea limitelor, abilităților și coordonării dintre salvatori și câinii de intervenție.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Athos, o mândrie pentru Salvamont Maramureș

Stagiul de pregătire organizat de ANSMR a reunit 23 de echipe canine de salvare din toată România. Pe parcursul mai multor zile, salvatorii montani și câinii lor au lucrat intens, desfășurând exerciții complexe de căutare și salvare în condiții reale de iarnă.

Zăpada, vântul și frigul au pus la încercare atât rezistența fizică, cât și capacitatea de adaptare a echipelor. Antrenamentul s-a desfășurat sub coordonarea formatorilor specializați ai ANSMR, care au urmărit atent evoluția fiecărei echipe om-câine.

„Suntem extrem de mândri să anunțăm participarea cu succes a salvatorului montan Nicoară Andreica împreună cu partenerul său canin de bază, Athos, la examenul intermediar de pregătire canină!

Cei doi, membri ai Salvamont Maramureș, au fost prezenți la stagiul intensiv organizat de ANSMR – Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, desfășurat în masivii Munți Făgăraș.

Pregatirea centralizata a reunit nu mai puțin de 23 de echipe canine de salvare din întreaga țară si s-a desfășurat in conditii de iarna autentica. Toate echipele au avut rezultate excelente, demonstrând încă o dată profesionalismul și dedicația imensă a salvatorilor montani și a partenerilor lor patrupezi. FELICITĂRI tuturor salvatorilor montani participanți care, împreună cu echipele lor canine, au finalizat cu succes acest stagiu de pregătire!”, a transmis Focus MM.