Weekendul 23-24 mai 2026, iubitorii de câini din București au ocazia să petreacă timp de calitate alături de patrupedele lor la WOOF Fest | Festivalul lui Bobiță, care se desfășoară în Grădina Park Lake Shopping Center, Sector 3. Intrarea este liberă, iar programul promite activități pentru toate gusturile.

WOOF Fest | Festivalul lui Bobiță: 23-24 mai, București

Printre principalele atracții se numără:

Concursuri și jocuri pentru câini și stăpâni , cu premii simpatice

DOGA – yoga alături de câini , pentru relaxare și legătura specială dintre om și patruped

Zone de adopții , pentru cei care vor să ofere o casă unui cățel fără stăpân

Târguri și food trucks , cu gustări pentru oameni și delicii pentru animale

Photo corners perfecte pentru amintiri și postări pe rețelele sociale

Festivalul este gândit pentru familie, iubitorii de câini și toți cei care cred că empatia creează comunități puternice. Indiferent dacă vrei să participi la activități, să adopți un cățel sau să te bucuri de o zi în aer liber cu prietenul tău patruped, WOOF Fest oferă o experiență completă pentru întreaga familie.

Povestea lui Bobiță

‘’În inima orașului, acolo unde soarele întâmpină fiecare zi cu promisiunea unei aventuri noi, a luat naștere o inițiativă ce îmbină bucuria simplă a jocului cu puterea solidarității. Aceasta este povestea WOOF FEST – Festivalul lui Bobiță.

Bobiță, un cățel plin de viață și curiozitate, a devenit simbolul unei noi mișcări dedicate prieteniei autentice dintre oameni și animale. Pentru Bobiță, fiecare zi este o sărbătoare – o oportunitate de a aduce zâmbete pe fețele celor din jur și de a crea legături sincere. Așa s-a născut festivalul care poartă numele său: o ocazie unde oamenii se adună, se distrează și împărtășesc momente de neuitat alături de prietenii lor blănoși.

WOOF Fest | Festivalul lui Bobiță, este gândit în primul rând ca un spațiu recreativ, unde activitățile pentru oameni și câini se împletesc armonios. De la jocuri interactive și concursuri amuzante, până la zone special amenajate pentru relaxare și socializare, festivalul este locul ideal pentru a redescoperi bucuria momentului petrecut împreună.

Festivalul lui Bobiță are și o dimensiune socială puternică. În spiritul generozității și al responsabilității, ne dedicăm susținerii adăposturilor pentru animale și inițiativelor de adopție din București. Astfel, fiecare zâmbet împărtășit la festival contribuie la un scop mai măreț: oferirea unei șanse la o viață mai bună pentru animalele fără adăpost. Descoperă bucuria de a interacționa sănătos, de a te implica și de a lăsa o amprentă pozitivă în viața celor din jur’’, anunță organizatorii în descrierea evenimentului pe pagina oficială de Facebook.